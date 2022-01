Jennifer Lopez confiesa que los ataques de pánico la orillaron a divorciarse de Marc Anthony

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La famosa cantante, Jennifer López, se ha convertido en una de las artistas más exitosas del mundo, además de ser una de las más guapas y sexys, pero, aunque no lo parezca, no todo en la vida de la ‘Diva del Bronx’ es perfecto, ya que como buen ser humano tiene problemas personales.

En esta ocasión JLo reveló cuál es uno de los momentos más complicados de su vida, ya que confesó que ha sido víctima de los ataques de pánico.

La propia cantante de “On the Floor”, fue quien se atrevió a contar cómo comenzaron dichos ataques y algunas de las cosas que le hicieron hacer por la presión.

De acuerdo con el relato que dio para la revista W, la cantante comenzó a sentir la fama cuando hizo la película de Selena, pero lo que no esperaba era que después de esto comenzarían los ataques de pánico, un padecimiento que no la ha dejado de aquejar.

“Nunca pensé en la fama hasta que hice Selena. Después de esa película tuve ataques de pánico. Recuerdo que caminé por la calle y alguien gritó: ‘¡Jennifer!’ y no sabía quién era. Corrí a casa. A partir de ese momento me di cuenta que no podía estar sola en público. No creo que haya estado sola en la calle en más de 20 años”.

López dejó claro en su libro “True Love” que fueron los mismos ataques los que la llevaron a tomar la decisión sobre el rumbo al que iba su relación con Marc Anthony, el padre de Max y Emme. La cantante confirmó que mientras estaba en una sesión de fotos cayó en cuenta que no podía continuar con su matrimonio, esto gracias a un ataque de ansiedad.

“Sentada allí, mientras me maquillaban, sentía que se me salía el corazón y que no podía respirar. Me consumía la ansiedad. No creo que pueda seguir con Marc más tiempo”, se puede leer en la publicación que salió a la luz en 2014, donde reveló sus más grandes preocupaciones personales.

Después de todo esto, la cantante solo tiene un deseo, mismo que a pesar que los años pasan no puede cumplir todavía. Ya que lo único que desea desde que se volvió famosa, ahora una de las más reconocidas en todo el mundo, es poder caminar sola por la calle como lo hacía cuando nadie la conocía. “Realmente extraño la libertad de caminar por la ciudad”.

