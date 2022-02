Jennifer Lopez rinde homenaje a sus mellizos con Marc Anthony, Emme y Max, con tierno video por sus cumpleaños

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Hace 14 años, la relación de Marc Anthony y Jennifer Lopez dio como fruto de su amor el nacimiento de los mellizos Emme y Max. Mismos que hoy en día son un adolescentes que no se separan de su madre y que tienen una maravillosa relación con su padre. La Diva del Bronx quiso rendirle un pequeño homenaje a este par y por eso publicó en su cuenta de Instagram un tierno video que conmocionó a sus seguidores.

La novia de Ben Affleck y ex de Alex Rodriguez, Jennifer Lopez, recopiló varios videos que le enviaron sus fans e hizo uno muy tierno y conmovedor que publicó para celebrar los 14 años de los mellizos que tuvo con el cantante de salsa Marc Anthony. Además les dedicó unas hermosas palabras a Emme y Max a quienes podemos apreciar en las imágenes a lo largo del tiempo.

“¡Así que son14! Mis bebés, mi sol, mis amores. El más feliz de los cumpleaños para mis dos cocos #MaxAndLulu. Me han enseñado el verdadero significado de la vida y me has cambiado para siempre de la manera más increíble… ¡¡¡Estoy muy agradecida por los dos!!! Solo espero poder ser la mitad de la bendición que has sido para mi vida. Hoy es un día muy especial… es 22/2/22… dicen que este día es un momento único en la vida para la humanidad… hoy se abre la puerta a un futuro más satisfactorio, sostenible y alineado… un día para seguir adelante y dejar de vivir en el pasado. Un renacimiento. No me extraña porque este día de hace 14 años siempre ha simbolizado para mí el primer día del resto de mi vida. Max y Lulu, los amaré por los siglos de los siglos… #UntilItBeatsNoMore. Gracias a todos los hermosos JLovers por sus videos… Los amo mucho. Renacimiento. Feliz Cumpleaños Cocos“, escribió Jennifer Lopez en su cuenta de Instagram para celebrar lo más preciado que tiene en la vida, sus amados “Coconuts”, Emme y Max, fruto de una relación de 10 años con Marc Anthony.

Sin duda alguna, Jennifer Lopez es una mamá a toda de dar. A pesar de su complicada agenda, no desaprovecha cualquier momento libre que tiene para estar con su Emme, salir de compras y compartir momentos musicales y lo mismo con Max, quien recientemente confesó que le encantaría ser actor. Así que los talentos de la actriz y cantante los puede ver reflejados en sus dos “Cocos”.

