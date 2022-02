Marc Anthony opina sobre Jennifer Lopez y Alex Rodríguez en Instagram

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Después que Jennifer Lopez y Ben Affleck estuvieran muy juntitos en el Super Bowl 2022 y a la vez cerquita de Alex Rodriguez. El tema del ex de JLO ha vuelto a la palestra. La revista OK! reseñó una información que estuvo rodando hace algún tiempo y que hablaba que Alex Rodriguez en algún momento se planteó que Jennifer Lopez lo buscaría para reconciliarse después de un tiempo. Ante esto, el ex esposo de La Diva del Bronx, Marc Anthony, dejó su opinión en Instagram.

Caritas de risa hasta las lágrimas colocó Marc Anthony en la sección de comentarios de dicha publicación. Con esto, el salsero deja claro que le “da risa” que se plantee aún esta posible reconciliación entre Jennifer Lopez y Alex Rodriguez. Sobre todo tomando en cuenta que ella no se separa ahora de su viejo amor Ben Affleck. View this post on Instagram A post shared by Enrique Santos Show (@enriquesantosshow) Deslizar a la derecha

Esto deja muy claro cuál es la posición y la opinión de Marc Anthony ante la idea de una posible vuelta entre Alex Rodriguez y Jennifer Lopez. Recordemos que en el pasado mes de marzo del 2021, la pareja rompió su compromiso. Casi de manera inmediata, Jennifer Lopez comenzó a salir con Ben Affleck de nuevo y 17 años después de haber estado comprometidos. View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez (@jlo) Deslizar a la derecha.

Marc Anthony y Jennifer Lopez tiene dos hijos en común, Emme y Max, esto los ha hecho estar siempre unidos y además de tener una estrecha amistad. Justo cuando Jennifer Lopez había anunciado que se había separado, JLO y Marc Anthony fueron vistos juntos. Después de eso Marc Anthony dijo que que lo único que quería es que Jennifer fuese feliz y accedió a la mudanza de la cantante a la ciudad de Los Ángeles para vivir de cerca junto a Ben Affleck.

