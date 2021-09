Marc Anthony presenta a su nueva y joven novia en los Premios Billboard 2021, su nombre es Madu Nicola

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Marc Anthony y su nueva joven novia se dan tremendo beso en los Premios Billboard 2021. Así la introdujo frente a la prensa. La parejó brilló y recibió la atención de toda la prensa presente. Y es que desde hace varios meses el cantante y famoso salsero se ha dejado ver con varias modelos, pero nada parecía ser oficial hasta esta semana.

¿Pero quién es el nuevo amor del salsero? Esa es la pregunta que todos se hicieron anoche, al verlo llegar tan bien acompañado. Pues ha sido la estilista Jamie Harper la responsanble de desvelar al menos su nombre. La joven rubia se llama Madu Nicola. A través de redes sociales se puede saber muy poco de ella, ya que su cuenta es privada y por seguidores posee casi 20 mil.

Marc Anthony y su novia en la alfombra de los Premios Billboard de la Música Latina. / Foto: Mezcalent

De momento se desconoce profesión y origen del nuevo amor del ex de Jennifer López. Pero lo que sí importa de momento es se les vio sonrientes y muy enamorados en dicha gala, fiesta de la música hispana. Ella lució verdaderamente radiante y elegante. Llevó un vestido negro, strappless, con pocas y sencillas joyas. Mientras que su pareja llevó una camisa blanca y pantalón negro. Marc la dejó brillar.

Muchos presentes concuerdan en que la pareja desbordó felicidad y amor. / Foto: Mezcalent

Para confirmar la relación el cantante no dudó en plantarle un buen beso a Madu, frente a las cámaras. Fue así como dejó claro que su acompañante no era una amiga más. No, la joven rubia es especial. Algunos creen que Nicola podría ser argentina, pero esto no ha sido confirmado aún.

A nivel musical el artista sorprendió a sus fans al tomar el escenario e interpretar por primera vez su nueva canción “Pa´ allá voy”. View this post on Instagram A post shared by Premios Billboard (@latinbillboards)

