Jennifer Lopez usa escote hasta abajo y cabello corto para la portada de Rolling Stone

Hace unos días, “La Diva del Bronx“, Jennifer Lopez por poco mostró “la colita” y dejó botando la baba a Maluma y los casi 200 millones de seguidores que tiene en Instagram, al aparecer en el programa de Jimmy Fallon con un vestido blanco que hasta hoy siguen causando euforia en las redes sociales. Ahora y para no dejar ni asimilar lo anterior, Jennifer Lopez usa escote hasta abajo casi hasta la entrepierna vistiendo un peculiar traje negro de bodysuit blazer y pantalón negro para la portada de la revista Rolling Stone. Además, JLo usó el cabello corto.

No es mucho lo que vemos a Jennifer Lopez con el cabello tan cortito, pero ciertamente le queda fenomenal. Esto sin mencionar las ardientes fotografías que hizo la novia de Ben Affleck para la revista Rolling Stone. Ya en principio, la portada de la misma es Jennifer Lopez con un escote hasta lo más abajo que se podía mostrar el bodysuit. View this post on Instagram A post shared by Rolling Stone (@rollingstone)

Jennifer Lopez ya hizo que todos dejaramos en el olvido las recientes imágenes de ella luciendo toda desaliñada para un ensayo en Los Ángeles. Las fotos que hizo para la portada de la revista Rolling Stone están para dejar sin respiro a cualquiera. Sobre todo tomando en cuenta que la ex de Marc Anthony tiene 51 años, pero con el cuerpo que toda mujer de cualquier edad quisiera tener. Su escote y cuerpazo se están viralizando a pasos agigantados convirtiéndose en tendencia en las redes sociales una vez más. View this post on Instagram A post shared by Rolling Stone (@rollingstone)

No hay duda que Jennifer Lopez y Maluma le están dando con todo a la promoción de la película “Marry Me“, donde el colombiano y exponente de género urbano se estrenó como actor.

