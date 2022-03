Jennifer Lopez se muestra sin una gota maquillaje en Instagram y comparte el secreto de su belleza

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La cantante y actriz Jennifer Lopez es una de las más grandes referentes de la belleza y bienestar físico; prueba de ello es su más reciente publicación en redes sociales, donde se mostró muy segura de sí misma al dejarse ver sin una gota de maquillaje e incluso compartió su secreto para poder mantener su cutis radiante.

A través de su cuenta de Instagram, la protagonista de “Marry me” abrió las puertas de su camerino y se dejó ver desde la intimidad del baño para compartir algunos secretos de belleza con sus seguidores.

Se trató de las dos rutinas del cuidado de la piel que practica durante el día para contrarrestar la apariencia de su piel como resultado de las pocas horas de sueño y las largas horas de trabajo a las que está acostumbrada.

Con la cara recién lavada y enfundada en una bata de baño, Jennifer Lopez confesó que la piel de su rostro está resentida en la recta final de la producción por no conseguir suficientes horas de sueño.

“He utilizado That JLo Glow durante las últimas semanas en mi rutina con constancia y debo decirles que desperté hoy y dije, ¡te ves maravillosa!“, explicó la celebridad mientras se aplicaba una abundante cantidad de producto en el rostro.

El breve clip que la intérprete de “Jenny from the block” compartió en redes sociales no tardó en recaudar miles de likes y comentarios en los que sus fanáticos se encargaron de llenarla de elogios por su increíble apariencia. View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

“Belleza natural”, “Guapísima”, “Tan hermosa por dentro y por fuera”, “Reina”, “Tienes una piel maravillosa”, “Tan guapa” y “La señora más joven del mundo”, son algunos de los comentarios que se leen bajo la publicación.

