Marc Anthony se besa en público con su novia, la Miss Universo 2021 Nadia Ferreira durante una cena griega

Apenas en septiembre del año pasado Marc Anthony presentó a su nueva novia en los Premios Billboard 2021. Todo quedaron impactados por lo joven de la modelo brasileña Madu Nicola. Ahora se ha viralizado en redes sociales un video donde Marc Anthony aparece con su nueva novia besándose sin miedo al qué dirán y rompiendo platos en medio de lo que parecía ser una cena griega. Se trata de Nadia Ferreira, primera finalista del Miss Universo.

Video de E! News.

Durante el evento, el cantante y ex de Jennifer Lopez, Marc Anthony, fue convocado al medio del lugar para que tirara unos platos al piso. Tal como se acostumbra en las festividades griegas. Inmediatamente después, Marc besó a su novia Nadia Ferreira, primera finalista del Miss Universo 2021, y siguieron riendo y pasándola a gusto. View this post on Instagram A post shared by Universe Trend Updates (@universetrendofficial)

La mujer se ve alta, pelo lacio, oscuro y unos ojazos verdes. Pero a ciencia cierta y hasta el cierre de esta nota, poco se sabe de la mujer en cuestión más allá de haber participado en el Miss Universo 2021. Pero sí ha dejado con la quijada en el suelo a muchos de los fans del ex de Jennifer Lopez, Marc Anthony. Hasta el sol de hoy, son varios los que lo hacían aún en una relación con la hermosa brasileña Madu Nicola.

Esta nueva novia, al igual que todas las anteriores del salsero Marc Anthony, luce sencillamente hermosa. Veremos si en los próximos Latin American Music Awards tendremos el honor de verlos desfilar con su nuevo romance. Por supuesto, ya todos nos hemos puesto como tarea de tratar de conseguir más imágenes de esta nueva parejita. View this post on Instagram A post shared by Amor FM – 91.9FM (@amorfm91)

Mientras te dejamos el videoclip de Marc Anthony “Vivir Mi Vida”, que cuenta con un billón de visitas en Youtube.

Sigue leyendo:

