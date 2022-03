Jennifer López usa falda transparente y escote profundo para dar impactante discurso en los iHeartRadio Music Awards

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Jennifer Lopez causó todo tipo de sensaciones al recibir un reconocimiento especial en los iHeartRadio Music Awards celebrados en la ciudad de Los Ángeles el día de ayer martes. A La Diva del Bronx se le entregó el “Icon Award”, “Premio Ícono” en español. JLO subió a dar un impactante discurso en tarima con una falda transparente que dejaba a la vista su calzón y un escote profundo de infarto.

Sí, claro que nos conmovió el discurso de Jennifer Lopez, también lo babeados que estaban Ben Affleck y Emme en primera fila viendo a JLO triunfar, pero no podemos negar que nos dejó con la quijada en el suelo su “outfit”. Una falda transparente de un vestido verde asimétrico que dejaba claramente ver el calzón que llevaba puesto, unido a un escote profundo que le llegaba casi hasta el ombligo, fue el detonante de lo que fue una gran noche para la ex de Marc Anthony en los iHeart Music Awards. View this post on Instagram A post shared by French Acc 🌙🇨🇵 (@jlover24_h50)

Jennifer Lopez subió a recibir el premio que le fue entregado por su amigo LL Cool J y dio un impactante discurso que literal la hizo temblar: “… Gracias a ustedes puedo hacer lo que más amo en la vida y esa es la bendición más maravillosa… Solo quiero decir gracias por eso… Ustedes son los que me dan la oportunidad, todos los días para vivir una vida que ni siquiera podía imaginar que se haría realidad cuando era una niña que crecía en el Bronx… Así que quiero agradecerles a cada uno de ustedes por creer en mí cuando otras personas no lo hicieron, incluso cuando yo no lo hice. Gracias por enseñarme quién soy realmente… Déjenme decirles algo más: apenas estoy comenzando”. View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

No hay duda que Jennifer Lopez está en e mejor momento de su carrera. Tiene una película en cartelera, “Marry Me“, estaba en medio de las filmaciones de otra nueva, los dos temas promocionales del film, uno no de ellos con Maluma, son todo un éxito. Su línea del cuidado de la piel es de las más vendidas online y compite con la de Gwyneth Paltrow y Kylie Jenner. Pero como si fuera poco, JLO volvió a retomar romance con su ex de hace 17 años atrás, el también actor Ben Affleck y parece estar más enamorada que nunca y hasta se compraron una mansión millonaria juntos. View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

Justo hace dos días, Jennifer Lopez celebró a Selena quintanilla por conmemorarse 25 años desde que interpretara a la Reina del Tex-Mex en la película biográfica de la misma. Esta película fue la catapultó la carrera de La Diva del Bronx lanzándola al estrellato de manera inmediata y para siempre. Aquí les dejamos el trailer de la película para que lo recuerden y disfruten.

Sigue leyendo:

Jennifer Lopez rinde homenaje a sus mellizos con Marc Anthony, Emme y Max, con tierno video por sus cumpleaños

Jennifer Lopez y Ben Affleck estuvieron cerquita de Alex Rodriguez en el Super Bowl 2022

Jennifer Lopez usa escote hasta abajo y cabello corto para la portada de Rolling Stone