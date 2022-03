Jennifer Lopez recibe ovación de pie mientras Ben Affleck y Emme se babean al verla

Click to share on Facebook (Opens in new window)

“La Diva del Bronx“, Jennifer Lopez, recibió el galardón a “Icon Award”, en español premio al ícono, en los iHeartRadio Music Awards en la ciudad de Los Ángeles. Ahí, la cantante salió a tarima a recibir el reconocimiento y su novio Ben Affleck y su hija Emme literalmente se babearon al verla dar un discurso que la hizo acreedora de una ovación de pie por parte de todos los presentes en el Shrine Auditorium.

Con un vestido transparente verde y un escote casi hasta el ombligo, Jennifer Lopez salió a recibir su galardón en los iHeartRadio Music Awards. Por fortuna, esta vez contaba con el apoyo en primera fila de su amor Ben Affleck y su hija, Emme. Esta última fruto de su relación con Marc Anthony. Estos no pararon de verla con orgullo mientras se dibujaban unas sonrisas en su rostro. A ellos los acompañó también el hijo de Ben con Jennifer Garner, Samuel.

“Ojalá pudiera decir que los premios son lo más importante para mí, pero eso no es cierto. ¡Y no creas que no aprecio las cosas brillantes y relucientes, porque lo hago! No puedo mentir, todo el mundo sabe que yo lo hago. Pero no es por eso que hago esto. No es lo que más me importa. Realmente lo hago por ustedes… Gracias a ustedes, puedo hacer lo que más amo en la vida y esa es la bendición más maravillosa… Solo quiero decir gracias por eso. Gracias a todos los que ven un programa, transmiten una canción, ven una película, me siguen. Ustedes son los que me dan la oportunidad, todos los días para vivir una vida que ni siquiera podía imaginar que se haría realidad cuando era una niña que crecía en el Bronx… Y siempre estaré agradecida con todos y cada uno de ustedes por eso. Y nunca lo olvidaré, y nunca, nunca lo des por sentado. Así que quiero agradecerles a cada uno de ustedes por creer en mí cuando otras personas no lo hicieron, incluso cuando yo no lo hice. Gracias por enseñarme quién soy realmente”, dijo Jennifer Lopez al tiempo que confesó que temblaba de la emoción. View this post on Instagram A post shared by French Acc 🌙🇨🇵 (@jlover24_h50)

Ante estas palabras, Ben Affleck y Emme fueron los primeros en ponerse de pie. A lo que los siguieron todos los presentes, quienes en varias oportunidades no permitieron hablar a Jennifer Lopez de la ovación de aplausos que recibió. View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

Después cantó “Get Righ” y una versión de “Funky On My Way” de su nueva película “Marry Me” Estos premios fueron organizados por el rapero y también amigos personal de Jennifer Lopez, JJ Cool. Mismo que quiso rendirle este homenaje a JLO por su trayectoria en la industria musical y la fuerza que ha impreso su música y canciones en la radio.

