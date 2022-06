Sin sostén y ropa interior, Jennifer Lopez hace arder el Tribeca Film Festival en vestido con transparencias

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Jennifer Lopez dio mucho de que hablar por su paso en el Tribeca Film Festival. La actriz y cantante asistió a la presentación de su película “Halftime”. El documental producido por Netflix va detrás de cámaras de como la diva del Bronx se preparó para su presentación del medio tiempo del Super Bowl, el cual hizo en conjunto con Shakira.

Para el gran evento, JLo portó un vestido muy pegadito a su figura que delinearon todas sus curvas. Pero como Jennifer es una mujer muy sensual, le dio ese toque sexy que la caracteriza. El atuendo en negro tuvo transparencias y escotes que dejaron poco a la imaginación. Un escote en la parte superior dejó en visto que no portaba sostén. Los destapes laterales a sus piernas también mostraron que la estrella se despojó de cualquier ropa interior para el atrevido atuendo.

Los mensajes de sus admiradores no se hicieron esperar entre los que se encontraron Yanet García, la querida chica del clima que comentó con varios emojis de fuego.

“Wow! Te ves increíble”, puso un fan en inglés. “La mejor”, respondió un seguidor. “Te ves asombrosa esta noche Jen, no puedo esperar a ver Halftime la próxima semana”, agregó un admirador. “Esta es tu mejor foto”, contestó a la publicación otro fan en inglés. “Uffff hermosa…!!” también se pudo leer entre los comentarios.

Hace días, Jlo recibió un premio especial en los MTV Movie & TV Awards 2022 y su discurso de aceptación conmovió a muchos, inclusive a la propia estrella.

“Solo eres tan bueno como las personas con las que trabajas y, si tienes suerte, te hacen mejor. Y yo he tenido mucha suerte en ese sentido”, dijo Lopez. “Como actriz, no soy ninguna de las mujeres que interpreté, pero hay una parte de lo que es profundamente verdadero para mí en cada uno de esos personajes. Y como no puedes crear la verdad a menos que realmente la vivas, tengo una diferente tipo de lista de agradecimientos esta noche”.

La cantante de “Dinero” también agradeció a sus enemigos.

“Quiero agradecer a todas las personas que me dieron esta vida”, continuó. “Quiero agradecer a las personas que me dieron alegría y a las que me rompieron el corazón. A las que fueron veraces y a las que me mintieron. Quiero agradecer al amor verdadero y quiero agradecer la forma en que me mentí a mí mismo. porque así supe que tenía que crecer. Quiero agradecer a la decepción y al fracaso por enseñarme a ser fuerte, ya mis hijos por enseñarme a amar”.

Finalmente Lopez dijo, “Quiero agradecer a todas las personas que me dijeron en mi cara, o cuando no estaba en la habitación, que no podía hacer esto. Realmente no creo que podría haberlo hecho sin ti”.

