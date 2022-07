Sin ropa, Jennifer Lopez comparte foto después de pasar su noche de bodas con Ben Affleck

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Jennifer Lopez no puede ocultar la felicidad y no le importa el qué dirán. Sin ropa, JLO publicó una fotografía en su cuenta de Instagram donde se le puede ver casi desnuda. Solo cubriéndose con sus sábanas y después de haber pasado la primera noche de bodas con su nuevo esposo Ben Affleck. Por supuesto, la sonrisa que tenía La Diva del Bronx le iba de oreja a oreja.

Ella mismo dejó saber que se había casado en Las Vegas en un capilla sencilla, en la estricta privacidad, pero sobre todo con el amor de su vida. Así es, Jennifer Lopez y Ben Affleck dieron el “Sí acepto” y fue la propia Diva del Bronx que ventiló los detalles. Uno de ellos incluso después de la primera noche de bodas. Sin ropa y cubierta por sus sábanas, la intérprete de “Jenny From The Block” escribió en su cuenta de Instagram: “¡Sadie! #iykyk Ve a OnTheJLo para conocer todos los detalles. #linkinbio”. View this post on Instagram A post shared by @farandulanews

De inmediato, todos sus fans corrieron a revisar el newsletter y en efecto estaban las imágenes de Jennifer Lopez vestida de novia y las primeras fotos de ella y Ben Affleck como marido y mujer. Pero sobre todo, una hermosa carta de amor que le escribió al actor de Hollywood. View this post on Instagram A post shared by Chris Appleton (@chrisappleton1)

“Cuando el amor es real, lo único que importa en el matrimonio es el uno al otro y la promesa que hacemos de amarnos, cuidarnos, comprendernos, ser pacientes, amorosos y buenos el uno con el otro. Tuvimos eso. Y mucho más. La mejor noche de nuestras vidas. Gracias a la capilla Little White Wedding por permitirme usar la sala de descanso para cambiarme mientras Ben se cambiaba en el baño de hombres. Tenían razón cuando dijeron, “todo lo que necesitas es amor”. Estamos muy agradecidos de tener eso en abundancia, una nueva familia maravillosa de cinco hijos increíbles y una vida que nunca hemos tenido más razones para esperar…”, fueron parte de las primeras palabras de Jennifer Lopez al dar a conocer la noticia de su boda con Ben Affleck. View this post on Instagram A post shared by La Chismería (@lachismeriamx)

La pareja estuvo comprometida en el 2022. Dos años después rompieron haciendo cada uno su vida por separado y teniendo hijos con Marc Anthony y Jennifer Garner respectivamente. Ayer, 20 años después, JLO y Ben Affleck se unieron en matrimonio y le dieron una muestra de amor real al mundo. View this post on Instagram A post shared by HayleyMJLover 🇺🇸 🗽 (@haymjlover)

Sigue leyendo:

Ben Affleck acorrala a Jennifer Lopez contra la pared y la besa en frente de un paparazzi

Jennifer Lopez: ¿cuántas veces se ha comprometido y cuánto dinero tiene en estos anillos?

¡Es oficial! Jennifer López y Ben Affleck sí están comprometidos por segunda vez

VIDEO: Jennifer López y Ben Affleck dejan con la boca abierta al comerse a besos frente a la cámara

Jennifer Lopez usa cacheteros mínimos y se fotografía encima del inodoro

Jennifer Lopez y Ben Affleck estuvieron cerquita de Alex Rodriguez en el Super Bowl 2022

Jennifer Lopez y Ben Affleck podrían mantener encuentros íntimos al menos cuatro días por semana