Ben Affleck publica video desde el baño público de la capilla en Las Vegas donde se casó con Jennifer Lopez

La noticia del momento: la boda de Jennifer Lopez y Ben Affleck en una capilla de Las Vegas, Nevada. Minutos después que la noticia se hiciera pública, La Diva del Bronx compartió en su newsletter “On The Jlo” una carta de amor en la que detalló un poco su historia con el galán de Hollywood y lo que sentía en ese momento, Ben Affleck por el contrario, se grabó en el baño público de la capilla y compartió el video en Instagram de lo que serían sus últimos minutos de su soltería.

Con una chaqueta color claro, unos pantalones negros, sin peinar y sin afeitar se dejó ver Ben. Muy por el contrario a Jennifer Lopez, quien usó un vestido que ya había usado para una de las bodas ficticias de una película en la que participó. Además su estilista y amigo personal Chris Appleton estaba con ella y también publicó un video de la novia cuando ya estaba lista. Ben Affleck no requirió de muchas ayuda y así lo dejó ver en un video que hizo en el baño público de la Little White Wedding Chappel, la capilla donde se casó con JLO en Las Vegas. View this post on Instagram A post shared by 𝑩𝒆𝒏 𝑨𝒇𝒇𝒍𝒆𝒄𝒌 𝑼𝒑𝒅𝒂𝒕𝒆𝒔 (@benaffleckoficiall)

De antemano, se ve que el lugar está bien lejos de todos los lujos que pudiese pensarse y que de hecho goza la pareja. No es un secreto que es una de las más poderosas y también de las millonarias de Hollywood. Se estima que la mansión en la que planean vivir costó un aproximado de $68,000,000 millones de dólares. Por eso, este video de Ben Affleck soprende al mundo pero no más que la noticia del matrimonio con Jennifer Lopez. View this post on Instagram A post shared by ✨Gloria✨ (@bennifer.2.0)

La propia cantante de Nueva York dijo en su newsletter: “… Apenas llegamos a la pequeña capilla blanca para bodas a medianoche. Tuvieron la amabilidad de permanecer abiertos hasta tarde unos minutos, permitiéndonos tomar fotografías en un Cadillac descapotable rosa, evidentemente usado una vez por el propio rey (pero si queríamos que apareciera el propio Elvis, eso costaba más y él estaba en la cama). Entonces, con los mejores testigos que puedas imaginar, un vestido de una película antigua y una chaqueta del armario de Ben, leemos nuestros propios votos en la pequeña capilla y nos entregamos los anillos que usaremos por el resto de nuestras vidas…”, aseguró Jennifer Lopez dando a entender que todo fue una cuestión de último momento. View this post on Instagram A post shared by 🦋Leah✨ (@jenniferxlopezx1)

