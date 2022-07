Jennifer Lopez cambió de nombre tras boda con Ben Affleck. Ahora es Jennifer Lynn Affleck

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Bueno, el día que muchos esperaban incluso por estos largos 20 años llegó. Ben Affleck y Jennifer Lopez se casaron en Las Vegas, Nevada como algunos de los espontáneos que lo hacen: en una capilla donde el personaje principal es Elvis Presley, con ropa alquilada y, por lo general, de último momento y con poca gente cercana alrededor. Posteriormente a este notición que dejó sin aliento a medio mundo, JLO compartió en su Newsletter “On The Jlo” una carta de amor y ahí indicaba que cambió su nombre pues firmó: “Sra. Jennifer Lynn Affleck”.

Es decir, La Diva del Bronx usará el apellido de su nuevo esposo Ben Affleck. En un extracto de las hermosas palabras que dedicó al amor de su vida contó la historia de cuento de hadas que ha tenido “Bennifer”. También habla de cómo siente que pasará el resto de su vida con el actor de Hollywood. Esta es la razón por la que, muy segura de sí, firmó el texto como Jennifer Lynn Affleck. Su nuevo nombre tras la boda con Ben Affleck. View this post on Instagram A post shared by @farandulanews

Recordemos que en el pasado, Jennifer Lopez estuvo casada con Marc Anthony y otras dos veces anteriores. No llevó el apellido de ninguno. Por su parte, Ben Affleck estuvo casado con la también actriz de Hollywood, Jennifer Garner, y ella tampoco llevó el apellido de él. Así que esto es algo novedoso para los recién casados. View this post on Instagram A post shared by JenniferandBen (@benandjenniferbutgarner)

Jennifer Lopez está tan feliz que, sin ropa y apenas tapada por unas sábanas, publicó una fotografía en su cuenta de Instagram después de pasar su primera noche de bodas con su esposo Ben Affleck. Sin duda, este es uno de los momentos más felices de JLO. Recordemos que justo unas semanas antes de darse a conocer que se estaba viendo con el actor, había roto su compromiso con el ex pelotero Alex Rodriguez en medio de fuertes rumores de infidelidad por parte de él. View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

La ruleta giró y cayó del lado del amor para Jennifer Lopez después de varios intentos fallidos. Lo mismo para el galán Ben Affleck. Así que es propio compartir el videoclip de la película de JLO “Marry Me” – “On My Way” – mientras estos tórtolos siguen dando pequeños guiños de picardía y felicidad con su reciente boda.

