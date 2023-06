Emilio Osorio, hijo de Niurka, revela que su madre le “rompió la boca” cuando era un niño

‘La Casa de los Famosos México’ se estrenó la semana pasada y ya varios participantes están dando de qué hablar, entre ellos Emilio Osorio, uno de los actores jóvenes más reconocidos de la industria. El hijo de Niurka Marcos y Juan Osorio contó un recuerdo de su infancia que lo marcó.

El joven de 20 años ha sorprendido por tener una personalidad basada en el respeto y la educación, pues por ser hijo de la polémica actriz cubana muchos pensaban que tendría un carácter más explosivo.

En una conversación con sus compañeros del reality show, Emilio contó que cuando era un niño Niurka no le aceptó un desplante o reacción altanera y que fue muy estricta con él. En ese sentido, el joven relató que una vez terminó herido por un golpe que le dio su mamá al corregirlo cuando quiso responder con groserías.

“Tenía seis, siete (años) y llegué a la casa y yo había escuchado a no sé quién decir: ‘chingad* madre’ y entonces llegué con seis años, siete y me dijeron ‘hay sopa’ y yo dije ‘ay no quiero sopa, chingad* madre’ y grité en la casa”, Luego Emilio aseguró que Marcos le preguntó nuevamente y según aseguró, no terminó de decir la frase cuando ella le pegó en la boca.

Según contó, el golpe que le dio Niurka le abrió el labio y después de eso, ni durante el resto de su niñez ni en la adolescencia se le ocurrió decir una grosería en presencia de su madre. El actor reveló que la mala palabra que dijo en ese momento se la escuchó a una de las exparejas de la vedette, aunque no recordó si se trataba de Bobby Larios o de Yanixán Texido, dos de las figuras que han sido parejas de Niurka Marcos.

Ha unos días TVNotas sacó una entrevista del joven en la que confesaba que tanto Niurka Marcos como Juan Osorio fueron “salvajes” para educarlo y contó cómo eso influyó en el hombre en que se ha convertido.

