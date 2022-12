Niurka balconea de la peor manera a su hijo, Emilio Osorio, y la atacan en redes | VIDEO

De nueva cuenta, Niurka Marcos se convirtió en tema de conversación en redes sociales debido a que compartió un video en el que exhibió a su hijo Emilio Osorio, haciendo una penosa revelación.

La cual, generó todo tipo de opiniones en redes sociales, por lo que a continuación te contamos todo lo que sabemos al respecto.

Todo este revuelo que originó Niurka fue gracias a un breve video que compartió a través de sus historias de Instagram en el que apareció teniendo una convivencia junto a sus seres queridos en plena Navidad.

Por lo que aprovechó tener a toda la familia reunida para bromear un poco y para ello utilizó como “conejillo de indias” a su hijo Emilio, a quien exhibió revelando que se dejó de bañar con la vedette hasta que cumplió nueve años y enseguida vino un comentario que ruborizó al también hijo de Juan Osorio.

“Bebé, cuando eras chiquito te bañabas conmigo, hasta los nueve años te bañaste conmigo, ¿qué pasó después que ya no quisiste? He querido que se bañe conmigo desde entonces para ver cuánto le ha crecido el p.… pero no quiere”

NIURKA MARCOS