José Manuel Figueroa se arrepiente y le suplica a Niurka que lo perdone | VIDEO

Las cosas ya se pusieron muy álgidas entre José Manuel Figueroa y Niurka, después de que el hijo de Joan Sebastian decidiera poner en duda la paternidad de Juan Osorio con Emilio Osorio.

Esto desató la furia de la cubana, quien no tardó en responder ante las acusaciones de José Manuel, quien preguntó si el verdadero padre de Emilio no era Bobby Larios.

Actor con quien la isleña tuvo un tórrido romance, pero de acuerdo a Niurka de plano las fechas no cuadran, pues salió con Bobby mucho tiempo después del nacimiento de Emilio.

“José Manuel Figueroa, bobito, ¿te acuerdas cuando medio co…?, porque no me encontrabas el clítoris, nunca lo encontraste, ¿te acuerdas que me invitaste un fin de semana? nada más estuve ocho horas, porque hablabas tanta mierda, ¿te acuerdas que te lo dije? que el día que se te ocurriera decir una mam… yo iba a abrir el hocico, te dije es importante que sepas donde está el clítoris de la mujer porque el mío nunca me lo encontraste…”

NIURKA