Niurka estalla contra José Manuel Figueroa por poner en duda la paternidad de Juan Osorio con Emilio Osorio

Una vez más Niurka Marcos está dando de qué hablar. Pues en está ocasión le respondió duro y directo a los comentarios fuera de lugar de José Manuel Figueroa, quien puso en duda la paternidad de Juan Osorio con su hijo Emilio Osorio.

Medios mexicanos han provocado un escándalo desde que Niurka tuvo un tórrido romance con el polémico Bobby Larios allá en 2003.

Pues el rumor de que pudiera ser el padre de Emilio, hijo de Niurka y Juan Osorio, no cesa, y fue el hijo mayor de Joan Sebastian quien reavivó estos comentarios en su más reciente encuentro con la prensa mexicana de espectáculos.

Esto después de que Figueroa les preguntara a los reporteros sobre quién era el padre el joven que actualmente participa en La Casa de los Famosos México.

Ante esto la prensa le explicó que eso se había rumoreado, pero que no era verdad, fue entonces que el hermano de Julián Figueroa pidió que cortaran esa parte, sin embargo, se volvió viral en redes.

Esto provocó que fuera Niurka quien le respondiera duro y directo a José Manuel, al mismo tiempo que explotó por dicho cuestionamiento.

Ya que la cubana aprovechó para recordarle la vez que estuvieron juntos y que no pasó nada por culpa del hijo de Joan Sebastián, además le dejó claro que su hijo Emilio sabe perfectamente que su padre es el productor Juan Osorio y no Bobby Larios.

“José Manuel Figueroa, bobito, ¿te acuerdas cuando medio co…?, porque no me encontrabas el clítoris, nunca lo encontraste, ¿te acuerdas que me invitaste un fin de semana? nada más estuve ocho horas, porque hablabas tanta mierda, ¿te acuerdas que te lo dije? que el día que se te ocurriera decir una mam… yo iba a abrir el hocico, te dije es importante que sepas donde está el clítoris de la mujer porque el mío nunca me lo encontraste…”

NIURKA MARCOS