Juan Osorio llora y llama manipuladora a Bárbara Torres por nominar a su hijo Emilio en LCDLF

La situación para Bárbara Torres se complica dentro de ‘La Casa de los Famosos México’ y su decisión de nominar a Emilio Osorio ha generado muchas críticas en su contra, entre ellas las de Juan Osorio, padre del joven actor y quien publicó un video en el que llorando por la posible eliminación de su hijo, se fue en contra de la actriz argentina.

Y es que ella fue la principal responsable de que el también hijo de Niurka Marcos esté en peligro de salir de la competencia, pues solamente hicieron falta tres votos para que fuera nominado, dos de los cuales se los dio Bárbara.

“Me dolió, me dolió ver a Emilio ahí nominado, pienso que todavía tiene semanas para seguir compitiendo y seguir haciendo cosas. Me dolió ver su carita diciendo: ‘¿Quién me nominó?’ En ese momento yo viví eso”, fue la primera reacción del productor, quien realizó una transmisión en vivo a través de sus redes sociales.

Tras expresar su sentir sobre la posibilidad de que la aventura de Emilio en ‘La Casa de los Famosos México’ termine el próximo domingo, decidió despotricar en contra de Bárbara y de Mariana ‘La Barby’ Juárez, quienes fueron las únicas en darle puntos en la Gala de Nominación.

“Bárbara es una gran manipuladora y una gran chantajista, muy bien dicho Raquel y Sergio, usa mil mascaras para que no la descubran, pero así es ella y ‘Barby’ no sabe ni donde está su cabeza, se va como la borregada para donde la jalan, pero ni modo. Adoro a mi hijo, lo adoro, Emilio tiene un cariño muy especial”, mencionó.

Emilio Osorio no tomó muy bien su nominación en ‘La Casa de los Famosos México’

Aunque en un primer momento se mostró tranquilo tras conocer su nominación, Emilio se desahogó poco tiempo después, gritando “me voy a la rea$%&, a la rea%&/ me voy”. Pero no sólo él estaba afectado, en general todos los integrantes del Cuarto Infierno estaban conmocionados, pues no esperaban que él pudiera estar en riesgo de salir.

Por otra parte, Poncho De Nigris, Wendy Guevara, Sergio Mayer y Nicola Porcella, comenzaron a preguntarse quién lo habría nominado y de inmediato pensaron que podía tratarse de Bárbara, algo que finalmente ella aceptó la responsabilidad y explicó que lo hizo porque respetó el pacto que había hecho con Sergio y además le ofreció una disculpa al joven actor.

