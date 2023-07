Acusan a Galilea Montijo de estar ebria durante la Gala de Eliminación de ‘La Casa de los Famosos México’

Galilea Montijo está en el centro de la polémica, luego de que la acusaran a través de redes sociales de aparecer en estado de ebriedad en la transmisión de la última Gala de Eliminación de ‘La Casa de los Famosos México’, en la que Raquel Bigorra fue eliminada por el voto del público, que prefirió la permanencia de Sergio Mayer y Paul Stanley.

Algunos seguidores del show destacaron que durante el programa se le vio con dificultad a la hora de hablar de forma fluida, además de que afirmaron que se veía extraña físicamente, por lo que comenzaron las especulaciones sobre si había tomado bebidas alcohólicas antes de salir al aire.

Weeeey! La Galilea sí andaba bien borracha o drogada aunque digan que no. #LaCasaDeLosFamososMX pic.twitter.com/ptJas0BIyJ — Daniel Santana (@danyelsantana) July 3, 2023

Publicaciones en Twitter que decían “Galilea #borracha que vergüenza #LaCasaDeLosFamososMx” o “Weeeey! La Galilea sí andaba bien borracha o drogada aunque digan que no. #LaCasaDeLosFamososMX” se hicieron tendencia durante la emisión del show.

No obstante, hubo quienes defendieron a la también conductora de ‘Hoy’ con mensajes como “No inventen cosas… Lo que debe tener son problemas en la dentadura…. Debe estar bajo tratamientos dentales y por eso está atendiendo dificultades para la fonación adecuada…”, aunque muchos más les dieron la razón a los que la acusaron de estar ebria.

Galilea Montijo responde a quienes la acusan de estar ebria en ‘La Casa de los Famosos México’

Fue precisamente durante la emisión del programa matutino de Televisa, cuando aprovechó para aclarar las razones por las que hablaba raro durante la gala y, tal como lo mencionó uno de los usuarios de Twitter que la defendieron, comentó que se trató de un problema dental.

“Yo por otro lado solo les quiero platicar qué me pasó el día de ayer, a mitad del programa. Acabo de cumplir 50 años y me estoy poniendo una prótesis de hueso en mi boca, bueno, es injerto. Traigo una prótesis que a mitad del programa se despegó, como que tengo que pegar de esa cosa que la pega más fuerte”, señaló.

Además, Galilea Montijo precisó que durante la transmisión tenía miedo de que saliera volando la pieza, como le ha ocurrido a otros famosos como Laura Bozzo. “Tenía muchísimo miedo de dar el Laura Bozzo, que saliera volando la prótesis que traigo… Una disculpita, usted sabe que sí me gusta el agua de jamaica, pero nunca en el trabajo, la verdad me da mucho miedo y más tener una responsabilidad como esta, no podría, para todos aquellos que lo pensaron”, explicó.

