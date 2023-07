‘La Casa de los Famosos México’: Raquel Bigorra es la cuarta eliminada y manda duro mensaje a Bárbara Torres

Raquel Bigorra se convirtió en la cuarta eliminada de ‘La Casa de los Famosos México’, tras no superar en la votación a Sergio Mayer y Paul Stanley durante la Gala de Eliminación. De esta forma se convirtió en la cuarta mujer en abandonar el show, además de ser la tercera habitante del Cuarto Cielo en salir de la contienda.

Pero no se fue en silencio, pues en su mensaje de despedida se fue con todo contra Bárbara Torres, con quien previamente tuvo un intercambio de palabras durante el posicionamiento y una fuerte discusión en días previos.

“Ay Raquel, creo que tengo una lista larga, siento que cada vez tengo más cosas para decirte, siento que si seguimos conviviendo va a ser cada vez más difícil, pero ayer entendí que si ya nos topamos es más fácil la convivencia, desgraciadamente yo soy muy directa y tú no, siento que usas demasiadas cosas que están alrededor para tratar de decir algo que no es real y creo que no eres una persona tan sincera como aparentas ser”, le comentó la actriz argentina como los motivos por los que la quería fuera.

Tras ese cruce de palabras en el que ambas dejaron claro que no disfrutan de la compañía de la otra, Raquel Bigorra no perdió la oportunidad para que sus últimas palabras a los habitantes de ‘La Casa de los Famosos’ fueran dirigidas hacia ella y además les dejó una recomendación a sus excompañeros.

“Ahora que estoy acá afuera, tengo que reconocer que uno de ustedes está interpretando varios personajes, tengan mucho cuidado, apégate al guion porque aquí afuera sí te matan por un fallo, apégate al guion. ¿Saben para quién es el mensaje?”, exclamó la cubana en su última interacción con los habitantes de la casa.

La respuesta fue clara por parte de ‘Apio’ Quijano, quien de inmediato dijo que se trataba de Bárbara, quien no se quedó callada. “Creo que era para ti Raquel, ay” y agregó, “eso se llama estar ardida Raquel”.

Esta situación deja al rojo vivo a los habitantes de la casa justo antes de que se defina quién será el nuevo líder y deja a todos con la intriga de saber qué dirá mañana Raquel Bigorra, cuando le den más tiempo para hablar sobre su experiencia en ‘La Casa de los Famosos México’.

