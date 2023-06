Ferka acusa que se hicieron alianzas en ‘La Casa de los Famosos México’ desde antes de que iniciara la competencia

Ferka ha sido probablemente la participante más polémica de ‘La Casa de los Famosos México’ y además de recibir el odio de los fanáticos del reality show después de ser eliminada, está envuelta en una nueva polémica por las declaraciones que hizo en el programa en el que trabaja, ‘La Saga’, en donde acusó que hubo participantes que hicieron alianzas antes de entrar a la casa.

La también actriz mencionó que se enteró por muy buena fuente de que algunos de sus excompañeros se pusieron de acuerdo antes de que iniciara el reality para protegerse entre ellos, aunque finalmente hubo traición.

“Ya lo olía y sabía porque yo vi unas cosas en el hotel, donde previamente nos encerraron, pero una persona muy confiable, que hicimos una gran amistad, me contó todo lo de la ‘regla de oro’, así se llamaba para que lo tengan muy claro. Previamente hicieron alianzas”, comentó.

Y aunque en principio no quiso revelar los nombres de los involucrados, finalmente soltó la información. “Ciertos seres se aliaron, juraron lealtad, cuidarse, cosa que no respetaron, ¿ya puedo decir nombres verdad?… Poncho De Nigris, Sergio Mayer, Marie Claire (Harp), Sofía (Rivera Torres), están dentro de la regla, y Paul Stanley. Ellos se juraron lealtad y protección eterna”, reveló.

Además, contó que otra fuente le reveló que “José Manuel (Figueroa), prometido de Marie Claire, agarró avión y todo y se nos fue a Monterrey, a negociar, a platicar, a cerrar tratos como dos hombres que tienen palabra y que la van a cumplir, sí José Manuel y Poncho para decilre, ‘yo voy a cuidar a tu bella dama’, ¿y qué creen? ¿quién fue la primera en salir”, argumentando que el regiomontano traicionó al hijo de Joan Sebastian.

Adela Micha pone en duda el futuro de Ferka en ‘La Saga’

Por otra parte, en la misma entrevista “La Jefa”, Adela Micha, hizo una intervención en la que cuestionó a Ferka sobre algunas actitudes que tuvo durante su estancia en el reality show, especialmente en su trato a Wendy Guevara, que la llevó a que muchos de los seguidores del programa la tacharan de transfóbica, algo que va en contra del espíritu de ‘La Saga’, que es un espacio inclusivo.

“Pareciera que vimos a dos Ferkas distintas: la de La Casa de los Famosos México y la de La Saga ¿cuál es la Ferka real?”, comentó la periodista. Ante lo que la exparticipante de ‘La Casa de los Famosos México’ respondió: “Son circunstancias distintas, mi entorno se modificó, yo soy la misma, pero afrontando cosas y contextos totalmente distintos, no tengo el control de cómo estos realities te manejan”.

Además, mencionó que siente que ha sido juzgada en exceso y aseguró que en el show la dejaron como la villana. “Me han juzgado por tres semanas de show, ese show no me define, desde el minuto uno me estuvieron atacando y tenía que defenderme, si en su momento la cagu*, eso no me define y si soy la villana está bien porque para tener una protagonista se necesita una antagonista”, explicó.

Por último y visiblemente afectada, al grado de que soltó algunas lágrimas, aseguró que vivió una guerra psicológica durante todo el tiempo en el que estuvo dentro de ‘La Casa de los Famosos México’ y que se siente feliz por estar fuera, mientras que Adela Micha dejó en suspenso su continuidad en ‘La Saga’.

