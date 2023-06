“Sería un escándalo”: Wendy Guevara asegura que no ganará ‘La Casa de los Famosos México’

Wendy Guevara ha dado mucho de qué hablar desde que arrancó ‘La Casa de los Famosos México’ y su carisma la ha colocado entre las favoritas del público. Sin embargo, ella considera que hay una poderosa razón por la que no puede ganar la competencia y así se lo hizo saber a Apio Quijano durante una charla.

La influencer y el integrante de Kabah hablaron sobre quiénes consideran que tienen más posibilidades de llevarse los cuatro millones de pesos (230,000 dólares) de premio, y ella mencionó a su interlocutor, así como a Emilio Osorio, Raquel Bigorra, Poncho De Nigris y Bárbara Torres entre sus favoritos.

“Yo siento que Emilio podría ganar, para mí; Emilio, Raquel, Poncho, tú eres muy fuerte… y Bárbara nada más para mí”, señaló. Además, fue muy clara al mencionar que siente que no tiene ninguna posibilidad de ganar.

“No sé si esté mal en lo que pienso, pero ¿cuándo has visto que una trans gane un reality o algo? No, yo nunca, siento que no, por eso digo que no voy a ganar, porque una trans nunca ha ganado nada, sería un escándalo, dirían: ‘La jota ganó’”, señaló.

A pesar de que el cantante le dio ánimos y le dijo que sí tiene posibilidades de ganar, pues es muy popular ella reiteró que no ve posible que una persona trans gane en un programa de televisión, además de que resaltó las fortalezas de otros de sus compañeros.

“No es que yo me sobaje, o que no crea en mí, sí creo en mí, pero nunca se ha visto en la televisión abierta eso, jamás, también está difícil, hay mucha gente muy fuerte”, explicó.

