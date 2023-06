Poncho de Nigris le lanza tremenda amenaza a Paul Stanley en “La Casa de los Famosos”

Poncho de Nigris de nuevo está bajo el ojo del huracán tras una reciente pelea que protagonizó con el famoso Paul Stanley en “La Casa de los Famosos México”, en donde se ha ubicado como uno de los personajes más polémicos.

En esta ocasión el famoso empresario estalló su ira contra el conductor de “Hoy”, después de que se desatara una discusión entre ambos.

Fue en el programa de espectáculos de Televisa del medio día, “¡Cuéntamelo, Ya!” quienes dieron a conocer el video que muestra el surgimiento de una nueva rivalidad después de que Poncho de Nigris y Paul Stanley protagonizaran una fuerte discusión dentro de “La Casa de los Famosos México”.

Durante dicha grabación se ve a De Nigris sosteniendo una llamada telefónica mientras amenaza con seguir con su fuerte estrategia a pesar de que los otros habitantes de “La Casa de los Famosos México” no estén de acuerdo. Aseguró que su grupo seguirá dominando el reality show.

Sin guardarse nada, Poncho de Nigris dijo que por el momento no tiene la intención de quitar de su camino a Paul Stanley, pues él es su objetivo en la final. Fue en ese momento en donde ocurrió la controversia.

“Te aviso para el miércoles si vamos a seguir con la movilización, aunque a algunos no les guste como jugamos. No me toquen a Paul todavía ese va hasta el final”

PONCHO DE NIGRIS