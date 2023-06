‘La Casa de los Famosos México’: Ferka es la tercera eliminada de la competencia

Este domingo se vivió la tercera eliminación de ‘La Casa de los Famosos México’, en donde cada vez es más palpable la tensión entre los habitantes, y que culminó con la salida de María Fernanda Quiroz Gil, mejor conocida como Ferka, lo que dañó el núcleo del Cuarto Cielo, por lo que Raquel Bigorra parece que prepara un contraataque.

No obstante, quien se vio más afectado por la eliminación de la mexicana, fue Jorge Losa, con quien se había mostrado muy cariñosa, además de que, de acuerdo con las opiniones de Apio Quijano, Wendy Guevara y Emilio Osorio, su estancia en la competencia ha girado en torno a ella, por lo que ahora deberá de tener un nuevo comienzo y mostrar su verdadera personalidad.

El posicionamiento de esta semana fue bastante intenso, en particular los cruces que tuvieron Poncho con Raquel y Sergio con Ferka. El primero de ellos giró en torno a la frase que el regiomontano le dijo a la cubana, de que consideraba que no se había activado y que era un “mueble”, algo que la molestó mucho.

No obstante, fue el intercambio de palabras entre el fundador de Sólo Para Mujeres y quien posteriormente sería eliminada el que sacó chispas. “Ferka, me pongo aquí porque considero que es injusto que estés nominada, de verdad lo pienso, tú no deberías estar nominada, de hecho, no deberías ni siquiera de estar en La Casa de Los Famosos”, inició Mayer.

Posteriormente, el también actor le dijo que estaba junto a dos grandes personalidades, que tenían trayectorias muy relevantes, refiriéndose a las otras dos nominadas, Bárbara Torres y Raquel Bigorra.

“Sin embargo, se te dio la oportunidad y has tenido tres semanas para ser convincente en tu historia de amor, que realmente no ha generado empatía, sino vergüenza”, continuó. Ella utilizó su derecho de réplica para contraatacar y lo hizo de forma contundente, al cuestionar su liderazgo y decir que sólo utiliza a su gente “para aplastarlos y poder sobresalir”.

Raquel Bigorra amenaza a Sergio Mayer y a Poncho De Nigris

Posteriormente, Galilea Montijo reveló que el público decidió que la actriz argentina fuera la primera en poder regresar con los otros habitantes y seguir en la competencia, por lo que todo quedó entre Raquel y Ferka, y tras la decisión final, la cubana regresó visiblemente afectada para consolar a Jorge.

No obstante, también parece que se decidió a competir con todo contra los líderes del Cuarto Infierno (Poncho y Sergio), “ustedes dos, a partir de mañana, quién será el líder, porque si mañana hay líder, tenemos una junta pendiente con ustedes dos”, les advirtió.

Sigue leyendo: