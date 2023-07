Bárbara Torres amenaza con dejar ‘La Casa de los Famosos México’ tras fuerte discusión con Sergio Mayer

Las palabras finales de Raquel Bigorra en su despedida de ‘La Casa de los Famosos México’ parece que rindieron frutos, pues la situación entre Bárbara Torres y el resto de los habitantes es cada vez más tensa y aunque hasta el momento se llevaba bastante bien con Sergio Mayer, en las últimas horas han tenido un par de enfrentamientos bastante fuertes, en los que ella incluso amenazó con dejar el show por su cuenta.

Todo inició cuando, tal como lo dijo la presentadora cubana, el exintegrante de Garibaldi opinó que la actriz que dio vida a Excelsa en ‘La Familia P. Luche’ está jugando con varios personajes como una estrategia, lo que la molestó bastante.

“Ojalá tuviera personajes, sería la actriz del planeta. Que lindo que rompiste una charla tan linda”, le recriminó Bárbara al también actor. Mientras que él le aseguró que nadie lo influye, luego de que ella insinuara de que este pensamiento lo tiene a raíz de las declaraciones de Raquel y de las pláticas que tiene con ‘Apio’ Quijano, quien también ha tenido roces con la actriz argentina.

“Y nadie me influye a mí, eh, yo siempre digo lo que pienso, si eso te ofende lo lamento mucho”, le comentó Sergio, quien también se molestó porque dice que ella no aguanta “carrilla” como todos los demás en la casa.

Bárbara Torres amenazó con dejar ‘La Casa de los Famosos México’

Pero la discusión no terminó ahí, pues cuando intentaron arreglar las cosas se dio una nueva pelea, en la que ella le reclamó que lo había apoyado y que hay cosas que no son parte del juego, “desgraciadamente se me cae un vaso y lloro, ojalá pudiera solucionarlo”, le comentó, asegurando que no se trata de ningún personaje.

“Como tú tomes los comentarios que te hago aquí no es mi responsabilidad; hace rato todos están diciendo que te pones mal, y yo dije ‘o quizás no’, te estoy dando el beneficio de la duda, de que a lo mejor no te pones mal, a lo mejor estás haciendo un buen trabajo, pudiste haberlo tomado cool, y decir ‘quién sabe’, tú lo tomas así, perdón, pero yo no voy a cargar con tus altibajos ni me voy a sentir culpable”, le respondió el exbailarín de Sólo Para Mujeres.

Además, ella no aguantó más y les avisó a sus compañeros que se retiraba de la competencia. “Me voy chicos, perdón por haber entrado a ‘La Casa de los Famosos México’, les pido mil disculpas, no se vuelve a repetir Ponchito”, les comentó.

Bárbara Torres recibió ayuda psicológica en ‘La Casa de los Famosos México’

Después de una de las discusiones, los seguidores del show a través de ViX reportaron que durante 20 minutos algunas cámaras fueron desactivadas, por lo que se especuló que la actriz tuvo una crisis y recibió ayuda profesional, algo que fue confirmado por ella en una plática con Poncho de Nigris.

“¿Qué pasó, hablaste con alguien?”, le preguntó el regiomontano, a lo que ella respondió: “Con la jefa y con la doctora, psicóloga”, pero posteriormente él ya no le permitió decir nada más, pues le recordó que decir más sobre eso violaría las reglas. View this post on Instagram A post shared by LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO🔥🎥 (@lacasadelosfamososmx)

Sigue leyendo: