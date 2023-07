‘La Casa de los Famosos México’: Emilio Osorio pide a Karol Sevilla que le diga si siguen siendo novios

Emilio Osorio no la pasó nada bien en las horas previas a la quinta Gala de Eliminación de ‘La Casa de los Famosos México’, pues sentía que su permanencia estaba en serio peligro y aunque finalmente quien abandonó la competencia fue Paul Stanley, el joven actor mandó mensajes a su novia Karol Sevilla y a su madre Niurka Marcos.

Después de que se dio a conocer la decisión del público fue el momento en el que el también hijo de Juan Osorio se dirigió a una de las cámaras del Cuarto Infierno y pidió a quien fuera protagonista de ‘Soy Luna’ que le enviara una señal para saber si continúan juntos.

“Me pueden dar una señal para saber si mi novia me sigue amando y sigo estando con ella. Ya estoy hasta la madre, no lo iba a decir hoy en la mañana, pero ya estoy hasta la madre”, suplicó a sus seguidores y agregó: “Envíenle este video, Karol ¿neta? ¿qué pe#o? Necesito una señal por favor, te amo. No sé seguimos siendo novios o sea, sigo bien enamorado de ti, pero sí necesito algo ya, te amo”.

Y es que Emilio Osorio estaba desconcertado, pues tanto su padre como su hermana fueron a apoyarlo, pero no escuchó la voz de su pareja. Por su parte, Sergio Mayer intentó tranquilizarlo y le dijo que tal vez sí había mandado un mensaje el día que fue su papá, mientras que Wendy Guevara lo calificó como “p#$che tóxico”.

Pero el reclamo del joven de 20 años no terminó con su novia, pues también se acordó de su mamá Niurka Marcos. “Me vale madres que lo envíe otra vez, yo quiero escucharte. Ha venido mi hermana, toda mi familia ha venido, también mi mamá ¿qué onda? No te he escuchado que vengas. Jefa y novia ¿qué pe#o?”, comentó.

