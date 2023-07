‘La Casa de los Famosos México’: Paul Stanley es eliminado y el Team Cielo se desmorona

La quinta Gala de Eliminación de ‘La Casa de los Famosos’ presentó un nuevo golpe, que parece definitivo, para el Cuarto Cielo, pues a pesar de la popularidad de Paul Stanley, la unión que han mostrado los fanáticos del Cuarto Infierno provocó que el actor y conductor tuviera que dejar la competencia.

Fue una noche muy tensa para los participantes del Team Infierno, pues sabían que en esta ocasión tenían todas las de perder, ya que el hijo de Paco Stanley era el participante más fuerte del Team Cielo que quedaba en competencia y en esta ocasión ellos tenían a dos nominados, por lo que el voto para apoyarlos podría dividirse.

No obstante, la movilización de los fanáticos tanto de Sergio Mayer como de Emilio Osorio fue impresionante y desde muy temprano se dieron cita afuera de la casa para gritarles y demostrarles su apoyo, algo que en un momento conmovió mucho al exintegrante de Garibaldi, quien agradeció las muestras de cariño y dijo que le gustaría conocer a quienes se dieron cita afuera del inmueble.

Fue precisamente él a quien Galilea Montijo le pidió que regresara a reunirse con sus compañeros, por lo que fueron Paul y Emilio quienes tuvieron que entrar a la puerta de la Gran Decisión, donde se definió el futuro de ambos.

Finalmente, quien pudo regresar al jardín de ‘La Casa de los Famosos’ fue el hijo de Niurka Marcos y Juan Osorio, por lo que el conductor de ‘Hoy’ fue el primer hombre en abandonar el reality show, luego de que las primeras eliminadas fueran Marie Claire Harp, Sofía Rivera Torres, Ferka y Raquel Bigorra.

No obstante, y como cada semana, el eliminado pudo despedirse de todos y mandó una advertencia para Sergio Mayer y Poncho De Nigris. “Quiero dejar en claro nada más una cosa a mi Sergio y a mi Poncho, ‘el pinche traicionero’, así como ustedes lo dijeron, no fui yo papá, no fui yo, que no se les olvidé”, en lo que pareció un último intento por intentar desestabilizar al Team Infierno.

Por otra parte, Wendy Guevara anunció durante la semana, que si el equipo mantenía a todos sus integrantes después de este domingo, sería el fin del pacto de no agresión que tienen entre ellos, por lo que a partir del próximo miércoles ya no se consideraría una traición votar por alguno de sus compañeros de cuarto. View this post on Instagram A post shared by La Casa de los Famosos México (@lacasafamososmx)

