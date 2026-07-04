Mbappé asegura que Francia no tiene “problema” con jugar “fútbol socio”

La clasificación de Francia a los cuartos de final del Mundial 2026 dejó algo más que el triunfo por 1-0 sobre Paraguay. Tras el encuentro disputado este sábado, Kylian Mbappé y el seleccionador Didier Deschamps coincidieron en que el conjunto francés estaba preparado para afrontar un partido de máxima exigencia física y táctica, marcado por el planteamiento defensivo de la Albirroja. El próximo desafío de Les Bleus será Marruecos, al que enfrentarán el jueves en Boston.

Mbappé, autor del penalti que definió la eliminatoria, aseguró que el equipo sabía de antemano el tipo de partido que encontraría frente al conjunto sudamericano y destacó la capacidad de Francia para adaptarse a un contexto muy diferente al de un duelo abierto.

??? ¡MBAPPÉ NO SE GUARDÓ NADA TRAS ELIMINAR A PARAGUAY??! ?



Tras el pase a Octavos, Kylian reconoció la dureza del rival y dijo que "si hay que meter las manos a la mierda", lo harán. ???



¿Podrá Francia?? superar su siguiente reto, Marruecos??? ?



? Sigue toda la? pic.twitter.com/HbzXNwmC3e — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) July 4, 2026

Mbappé y Deschamps respaldan la respuesta del equipo

“Creo que sabíamos qué tipo de partido íbamos a tener. Creo que hoy estuvo muy bien el partido que tuvimos y cómo lo jugamos. Demostramos que somos un equipo que sabía jugar al fútbol ofensivo, pero si hay que meter las manos en la mierda, nos vamos a meter las manos en la mierda. Perdón por la expresión. No tenemos ningún problema con eso”, declaró el delantero del Real Madrid al término del compromiso.

El atacante fue todavía más directo al referirse a la intensidad con la que se desarrolló el encuentro. “Ellos también saben jugar al fútbol sucio y lo hicieron hoy. Pensaban que íbamos a venir a jugar de esmoquin, que solo íbamos a venir a hacer jugadas bonitas y paredes. Ganamos, e incluso en eso fuimos mejores que ellos”, afirmó.

Mbappé también evitó extenderse sobre la clasificación y prefirió centrar su atención en la siguiente ronda del torneo. “Vamos a jugar, sabemos que es un muy buen equipo y estamos muy contentos de jugar contra ellos. Vamos a dar lo mejor de nosotros mismos para continuar nuestro camino”, señaló sobre el próximo enfrentamiento frente a Marruecos.

Por su parte, Didier Deschamps rechazó cuestionar el planteamiento utilizado por Paraguay durante los octavos de final y defendió el derecho de cada selección a competir con el estilo que considere conveniente.

“No voy a criticar a Paraguay, cada equipo juega como quiere, aunque los insultos de algunos de enfrente me los habría ahorrado, en algunos momentos sobre todo”, comentó el entrenador francés en la conferencia de prensa posterior al encuentro.

El seleccionador explicó que había preparado a sus futbolistas para un duelo cerrado y reconoció el mérito del rival, que venía de eliminar a Alemania en la ronda anterior. “Podríamos haber hecho más, pero no hay que quitarle mérito a Paraguay. Eliminó a Alemania, que también tiene un potencial ofensivo importante. Se clasificó, y mientras esté cero a cero, piensan que es normal que puedan dar el paso y estar en cuartos, así que fue un partido de meterse en el barro, por usar otra palabra”, concluyó.

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