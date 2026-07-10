España derrotó a Bélgica en los minutos finales y se metió a las semifinales del Mundial de 2026

El Estadio Los Ángeles fue el escenario del duelo entre España y Bélgica por los cuartos de final del Mundial de 2026. Los goles de Fabián Ruíz y Mikel Merino le dieron el triunfo a España por 2-1. “La Roja” se enfrentará a Francia en las semifinales del Mundial de 2026.

La selección de España recibió su primer gol en la Copa del Mundo. Esta anotación complicó un poco las aspiraciones de “La Roja”. Sin embargo, el conjunto de Luis de la Fuente mantuvo la calma y encontró un héroe ya habitual en sus partidos: Mikel Merino.

El gol de Mikel Merino fue consecuencia de un rebote al medio de Senne Lammens. Thibaut Courtois tuvo que ser sustituido en el segundo tiempo por una lesión. El arquero del Real Madrid se marchó entre lágrimas. España se mete entre las cuatro mejores selecciones del Mundial de 2026.

Once inicial de España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz Peña; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena y Mikel Oyarzabal.

Once inicial de Bélgica: Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Nathan Ngoy, Brandon Mechele, Maxim De Cuyper; Nicolas Raskin, Hans Vanaken; Jérémy Doku, Kevin De Bruyne, Leandro Trossard y Charles De Ketelaere.

Los primeros minutos del partido fueron de mucho estudio. Ninguna selección de atrevió a arriesgar mas de la cuenta en ataque. Un gran numero de pases fueron horizontales con la intención de retener el balón. Unos primeros minutos poco interrumpidos por las faltas (solo tres infracciones).

Para el primer tiempo de hidratación ninguna de las dos selecciones pudieron realizar el primer disparo al arco. España domino la posesión de la pelota en un 64%, pero era una tenencia de balón que no preocupaba a la defensa belga.

El primer gol del partido llegaría al minuto 29 de partido. Un avance en el costado derecho entre Lamine Yamal y Pedro Porro progresó hasta la línea final. Porro mandó un centro a ras de césped que pudo ser conectado por Dani Olmo. El disparo fue rechazado por Thibaut Courtois, pero el rebote le quedó a Fabián Ruiz Peña que disparó al fondo de la red.

SPAIN TAKES THE LEAD OVER BELGIUM IN THE QUARTERFINALS ??



Fabián Ruiz cleans it up to make it 1-0 for La Roja! pic.twitter.com/HlOCFB2egL — FOX Sports (@FOXSports) July 10, 2026

Tras el gol de España, el conjunto de Luis de la Fuente intentó un par de acercamientos más desde los botines de Lamine Yamal. El jugador del FC Barcelona, en la primera mitad, tuvo el duelo mas participativo con “La Roja” en lo que va de Mundial.

Lamine Yamal dazzling on this chance to double Spain's advantage ? pic.twitter.com/d8A3wWVaOt — FOX Sports (@FOXSports) July 10, 2026

La selección española estaba más cerca del 2-0 que Bélgica del empate. Sin embargo, en un centro aislado de Timothy Castagne, Charles De Ketelaere anticipó a Cubarsí y logró conectar un buen remate de cabeza que no pudo ser interceptado por Unai Simón.

Charles De Ketelaere scores and Belgium draws level with Spain in Los Angeles ??



The first goal conceded by La Roja all tournament! pic.twitter.com/ZcYhHYv80c — FOX Sports (@FOXSports) July 10, 2026

El gol de Charles De Ketelaere representó el primer tanto encajado de España en el Mundial de 2026. “La Roja” tenía seis partidos consecutivos dejando su arco en cero. Pero el joven delantero belga acabó con ese registro.

Segundo tiempo en Los Ángeles

Los primeros compases de la segunda mitad mostró un juego mucho más dinámico. España no se centraba en controlar, mantener y proteger el balón. El conjunto de Luis de la Fuente fue mucho mas vertical en sus avances. Esto también le ofreció mejores espacios a Bélgica.

Al minuto 60 apareció nuevamente Lamine Yamal. El jugador del FC Barcelona parecía tener la llave del gol español. En un par de ocasiones forzó buenas intervenciones de Thibaut Courtois, una con un remate y otra con una buena habilitación.

Thibaut Courtois denies Lamine Yamal's shot ? pic.twitter.com/xJTdkJ97wK — FOX Sports (@FOXSports) July 10, 2026

Another save from Thibaut Courtois ?? pic.twitter.com/kkXEKXX4NA — FOX Sports (@FOXSports) July 10, 2026

Al minuto 70, Bélgica perdería a su gran líder en el arco. Thibaut Courtois fue sustituido por una lesión. El guardameta del Real Madrid salió visiblemente afectado. El sustituto fue Senne Lammens.

Thibaut Courtois was visibly emotional after having to sub off for Belgium ??



Senne Lammens comes on to replace him pic.twitter.com/SAf0VxNdaZ — FOX Sports (@FOXSports) July 10, 2026

Con el pasar de los minutos la profundidad española fue perdiendo peso. Sin embargo, en una jugada aislada España conseguiría el 2-1. Un disparo de larga distancia de Pau Cubarsí exigió más de la cuenta a Senne Lammens. El arquero belga rechazó al medio y esto fue aprovechado por Mikel Merino.

LATE HEROICS FOR SPAIN IN LOS ANGELES ??



One step closer to the Semifinals… pic.twitter.com/3PCNRwLmAX — FOX Sports (@FOXSports) July 10, 2026

Al igual como ocurrió ante Portugal, Mikel Merino vuelve a ser protagonista al marcar un tanto viniendo desde el banco de suplentes. El villano fue Senne Lammens. El sustituto de Thibaut Courtois dejó el balón servido para el gol español.

Datos detallados del partido entre España y Bélgica

Sigue leyendo:

– Landon Donovan criticó el rendimiento de Pulisic en el Mundial de 2026

– El ritmo demoledor de Francia que lo lleva a un paso de la final del Mundial 2026

– Cristiano Ronaldo: las eliminaciones de los Mundiales de 2006 a 2026

– Piero Hincapié habló sobre su polémica expulsión ante México por taparse la boca