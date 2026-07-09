Cristiano Ronaldo: las eliminaciones de los Mundiales de 2006 a 2026

La selección de Portugal fue derrotada 0-1 por España en el Estadio Dallas. El conjunto de Roberto Martínez se quedó fuera en los octavos de final del Mundial de 2026. Repasa todas las eliminaciones de Cristiano Ronaldo en los Mundiales.

La historia de Cristiano Ronaldo en los Mundiales inició en el Mundial de Alemania 2006. En esta Copa del Mundo, Portugal llegó hasta las semifinales. El conjunto de CR7 fue eliminado por Francia (1-0). El duelo por el tercer puesto también lo perdieron ante Alemania (1-3).

Después de esa buena Copa del Mundo hubo una gran decepción en el Mundial de Sudáfrica 2010. Curiosamente, en aquel torneo fueron eliminados en octavos de final por la selección española (1-0, mismo resultado que en 2026).

En el Mundial de Brasil 2014, Portugal tocaría fondo. El conjunto de CR7 no pudo superar la fase de grupos. Compartieron sector con Estados Unidos, Alemania y Ghana.

Cristiano Ronaldo tuvo otra oportunidad en el Mundial de Rusia 2018. Sin embargo, el conjunto europeo fue eliminado en octavos de final por la selección de Uruguay (1-2).

En la Copa del Mundo de Qatar 2022, Portugal llegaría un poco más lejos. El conjunto lusitano llegó a los cuartos de final, pero en esta ronda fueron derrotados por Marruecos (1-0).

Luego de todas estas participaciones llega el Mundial de 2026. Portugal llegaba como una de las selecciones favoritas a levantar el trofeo. Pero España fue nuevamente su verdugo en octavos de final.

Números de Cristiano Ronaldo en Mundiales

Con 41 años, Cristiano Ronaldo jugó 5 partidos más en Copas del Mundo para llegar a 27 encuentros disputados (2,205 minutos dentro del campo). CR7 marcó 11 goles en Mundiales y concedió 2 asistencias. El futbolista del Al Nassr marcó al menos un gol en todos los Mundiales en los que participó.

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