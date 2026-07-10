Landon Donovan criticó el rendimiento de Pulisic en el Mundial de 2026

La selección de Estados Unidos se despidió del Mundial de 2026 en los octavos de final del torneo. La USMNT fue eliminada por Bélgica después de mostrar un buen nivel en el torneo. Landon Donovan cuestionó la ausencia del líder de la selección: Christian Pulisic.

“Es tu mejor jugador, es tu estrella, y simplemente no aprovechó la oportunidad“, inició Landon Donovan su intervención. El exdelantero de la USMNT fue muy crítico con la actuación del futbolista del AC Milan.

“Quiero ser cuidadoso porque sé que mucha gente lo está criticando y gran parte de esa crítica es merecida. Es simplemente decepcionante. Estaba esperando un momento decisivo de su parte, y nunca llegó“, sentenció.

Estados Unidos mostró una buena cara en la primera fase del torneo. El conjunto de Concacaf superó a Paraguay y Australia, pero en la última jornada cayó contra Turquía. Sin embargo, esto no le quitó el primer lugar a la selección estadounidense.

En la ronda de dieciseisavos no tuvieron mayores problemas para vencer a Bosnia y Herzegovina. Pero las dificultades llegarían ante Bélgica. En el duelo contra los belgas, Estados Unidos solo generó dos remates al arco durante todo el partido en la goleada 1-4.

“Cuando los partidos son fáciles, como en una eliminatoria en casa contra Jamaica, sí cumple. Pero en los momentos clave, en los partidos importantes, simplemente no ha estado a la altura”, agregó.

Se presuponía que Estados Unidos podía haber llegado más lejos en el Mundial de 2026 que los otros anfitriones. Una de las razones de esta previsión era que la USMNT contaba con futbolistas de mayor renombre y una figura destacada como Christian Pulisic. Sin embargo, esto no impidió que el destino de Estados Unidos sea igual al de las otras selecciones: eliminados en octavos.

Números de Christian Pulisic en el Mundial de 2026

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