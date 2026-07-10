España vs. Bélgica: alineaciones probables y dónde ver el duelo por los cuartos de final del Mundial de 2026

El SoFi Stadium de Inglewood, California, será el escenario del duelo entre España y Bélgica. Francia espera por el ganador entre estas dos selecciones para afrontar las semifinales de la Copa del Mundo. “La Roja” parte con favoritismo.

La selección española llega a este encuentro como la gran favorita. De hecho, el conjunto de Luis de la Fuente asume estas instancias con seis partidos consecutivos en Mundiales sin recibir goles.

Esta racha inicia con el duelo ante Marruecos en Qatar 2022 y los cinco partidos de esta Copa del Mundo: 0-0 contra Cabo Verde, 4-0 contra España, 0-1 contra Uruguay, 3-0 contra Austria y 0-1 contra Portugal.

Los dirigidos por Luis de la Fuente vienen de superar a Portugal, una de las favoritas a llevarse el torneo. España dominó a placer el compromiso. Aunque no generaron muchas situaciones de gol, el mediocampo y el sector defensivo no pasaron mayores contratiempos.

El rival será Bélgica. El conjunto belga inició con muchos problemas su camino en esta Copa del Mundo. La selección dirigida por Rudi García complicó su pase a la siguiente ronda en un sector con Egipto, Irán y Nueva Zelanda.

En las series de eliminación directa los belgas superaron a Senegal en una épica remontada por 3-2 y en los octavos de final mostraron una muy buena versión al golear a Estados Unidos 1-4. Este rendimiento pudo estar motivado a las polémicas decisiones de la FIFA que favorecieron a la USMNT.

Estas dos selecciones tienen muchos antecedentes. España domina el historial con 12 triunfos frente a 6 victorias de Bélgica. El partido más reciente entre ambos fue en un duelo amistoso en 2016. España ganó 2-0.

Horario y dónde ver el duelo entre España y Bélgica

Horario en Estados Unidos: 15:00 horas ET y 12:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

Alineación probable de España

Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal.

Alienacion probable de Bélgica

Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Brandon Mechele, Joel Ngoy, Maxim De Cuyper; Youri Tielemans, Nicolas Raskin, Amadou Onana; Dodi Lukebakio, Charles De Ketelaere, Leandro Trossard.

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