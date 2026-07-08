Chicharito se sincera sobre su futuro tras las Chivas de Guadalajara

Javier Hernández es uno de de los futbolistas mexicanos más representativos que pasó por el fútbol europeo. Sin embargo, el final de su carrera está cerca. Con rendimientos poco sobresalientes, Chicharito lucha por mantenerse activo, pero visualiza su próximo paso fuera de las canchas.

Luego de salir por la puerta de atrás de su segundo proceso con las Chivas de Guadalajara, Javier Hernández mantiene viva la llama de seguir jugando al fútbol. Con 38 años mantiene la ilusión de seguir activo.

“Voy a seguir jugando. Como no estoy debutando, ya se está acabando mi carrera, estoy tratando de tomar la mejor decisión. Voy a estar en la cancha todavía”, dijo el exfutbolista del Real Madrid.

#Deportes | Javier "Chicharito" Hernández habría tomado una importante decisión en su carrera: retirarse del futbol profesional. ??



El delantero mexicano pone fin a una trayectoria llena de momentos históricos, títulos y goles que marcaron una época para el futbol nacional. ?? pic.twitter.com/J1zJejboTh — TV Azteca Hidalgo (@Azteca_Hidalgo) July 7, 2026

De las canchas a las oficinas

A pesar de que la idea inicial de Javier Hernández es mantenerse activo, Chicharito ya comenzó a allanar el camino para adentrarse en un plano más institucional. El exjugador del Real Madrid planea ser directivo de un equipo del fútbol mexicano.

“Me gustaría ser dueño de algún equipo. No importa la categoría y me encantaría que fuera en México. Lo ideal sería ayudar a los jugadores de mi país”, explicó.

La visión de Javier Hernández es poder seguirle aportando al fútbol mexicano, pero esta vez desde el escritorio. Chicharito quiere ayudar al desarrollo del balompié azteca. Hernández tiene las capacidades y la experiencia, pues se fue muy joven de México y logró mantenerse durante muchos años en Europa con clubes destacados.

“Me gustaría regresarle al futbol algo de lo que me dio. Si no es en México, buscaría un proyecto en otro lado donde pueda llevar a jugadores mexicanos si es necesario. Me encantaría trabajar con muchas personas que tengo en mente”, concluyó.

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