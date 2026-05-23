Chicharito calificó a Javier Aguirre como el mejor seleccionador en la historia de México

La selección mexicana afrontará un complejo reto en el Mundial de 2026. El Tri tendrá a su espalda la presión de la localía. El conjunto azteca intentará borrar sus decepciones recientes en esta Copa del Mundo. Chicharito considera que México tiene al seleccionador idóneo para triunfar en el torneo.

Javier Hernández explicó que el “Vasco” tiene muchas herramientas para hacer que México pueda tener buenos planteamientos en la copa. La experiencia es un punto clave en el proceso de Javier Aguirre.

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Chicharito no se quedó corto en sus elogios hacia el “Vasco”. El exjugador del Real Madrid calificó a Javier Aguirre como el mejor seleccionador en la historia del fútbol mexicano.

“Ya pasó mucho tiempo desde que fui su jugador allá en 2010, hace 16 años. Es un seleccionador muy bueno. Desde el punto de vista táctico, tiene un sistema sumamente sólido y ha tenido buenos jugadores, de los que ha sabido sacar lo mejor en todo momento. En mi opinión, es el mejor seleccionador mexicano de la historia. Los grandes técnicos y los grandes jugadores siempre tienen que aparecer en las grandes ocasiones”, dijo Hernández en unas declaraciones recopiladas por Mediotiempo.

Javier Aguirre ha tenido tres procesos en el banquillo de la selección mexicana. El primero de ellos fue en 2001. El “Vasco” dirigió 27 partidos en los que dejó un balance de 17 victorias, 3 empates y solo 7 derrotas.

En 2009 volvió a asumir las riendas de la selección mexicana. En esta segunda oportunidad, Aguirre comandó a México en otros 32 encuentros. El Tri del “Vasco” dejó unos registros de 20 triunfos, 6 empates y 6 derrotas.

En este tercer proceso los números son similares, pero la cuota de derrotas es más baja. En 27 partidos dirigidos, México acumula 15 victorias. 8 empates y solo 4 derrotas. El Mundial de 2026 es el gran objetivo. El “Vasco” dirigirá en la tercera Copa del Mundo de su extensa carrera.

Golazo de Brian Gutierrez!



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México en el Mundial de 2026

La selección mexicana fue emparejada en el Grupo A del Mundial de 2026 junto a las selecciones de Sudáfrica, República Checa y Corea del Sur. Chicharito destacó la importancia del primer partido para asumir con más tranquilidad los duelos restantes en el grupo. México debutará el 11 de junio en el Estadio Azteca contra el conjunto sudafricano.

“Espero que en estos últimos partidos de preparación lo haga muy bien y el equipo se cohesione. Es importante obtener un buen resultado en el primer partido contra Sudáfrica. Con suerte, a partir de ahí podremos avanzar a un buen ritmo. El cielo es el limite”, dijo Javier Hernández.

Javier Aguirre, claramente, no quedó conforme con la actuación de México esta noche…



“Que lo hayan intentado, ya vale” pic.twitter.com/LpNYEJyLX7 — LUIS CASTILLO (@mluiscastillo) May 23, 2026

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