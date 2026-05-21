El “Vasco” Aguirre anunció que la lista de la selección de México está abierta para todos

Javier Aguirre reiteró que la lista de 26 convocados de la selección de México para el Mundial 2026 está abierta para cualquier jugador que demuestre los tamaños de poder ser convocado y que por esa razón se mantiene atento a lo que acontece en la liguilla por el título de la Liga MX.

A 21 días para que ruede el balón con el duelo México contra Sudáfrica en el Estadio de la Ciudad de México (Azteca), el Vasco no ha definido a sus 26 convocados y por lo que se pudo apreciar este jueves en la conferencia previa al duelo contra Ghana dentro de la última fase de preparación del Tricolor, podrían darse cambios importantes en la relación final.

Selección 🇲🇽



La respuesta de Javier Aguirre cuando fue cuestionado por la situación de Marcel Ruiz.



¿Qué opinan? ¿El Vasco todavía considera llevar al volante del Toluca al Mundial o creen que ya no lo tendrá en cuenta? pic.twitter.com/42F4E3GsBY — León Lecanda 🦁 (@Leonlec) May 22, 2026

Hasta el momento no ha dado a conocer alguna pista de algún jugador que pudiera ser llamado de última hora, como se especuló con Ricky Ledezma y Bryan González de las Chivas o, en su caso, Carlos Rodríguez de Cruz Azul y Jordan Carrillo de los Pumas de la UNAM.

“Sí, sí son opción, los nombres que quieras, pero sí, la lista está abierta todavía para los 26”, dijo el estratega de México para los jugadores que no están concentrados aún en el Centro de Alto Rendimiento.

Hasta el momento existen muchas dudas en la integración de la lista y podrían sumarse jugadores como Luis Chávez, César Huerta, Santiago Giménez, Jordan Carrillo y Carlos Rodríguez, sobre todo por el criterio que ha manejado el técnico nacional en estas últimas semanas, en donde al final decidió abrir el abanico de opciones.

CERO INDISCIPLINA DE EDSON🇲🇽



​El "Vasco" fue claro: el problema de Álvarez en Turquía no es de actitud. El nuevo entrenador no contaba con él.



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Inclusive tocó el tema de Marcel Ruiz, del Toluca, que estaba descartado por una lesión, pero conforme ha avanzado el tiempo, siguió jugando y por esa razón, el técnico de la selección de México dijo que no puede descartar a nadie, así que, en caso de que lo convocara, no sería ninguna sorpresa.

El entrenador del Tricolor señaló que están atentos a la Liguilla de la Liga MX, ya que, por el formato con el que se compite en México, llamó a jugadores que ya no tienen actividad, pero hay otros que siguen y están en buena forma”.

“Siempre estuvo muy claro" 🗣️⚽



El 'Vasco' dice que jamás albergó dudas alrededor de lo sucedido en la concentración recientemente.



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“Por supuesto, estamos muy pendientes, mi cuerpo técnico y yo. Hemos visto a todos, han acudido al estadio mis colaboradores y tengo informes; hay que tomar buenas decisiones por el bien del futbol, por el bien nuestro y porque aquí no hay nadie que esté seguro de momento y en ese sentido, me gusta que levanten la mano y esto para mí es un orgullo, porque hace tiempo que no veía tanta ilusión por estar en la selección. Dejó de ser una carga para ser un orgullo, finalizó el técnico nacional.

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