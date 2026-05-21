Julián Quiñones, como navaja de afeitar, se coronó campeón de goleo en Arabia Saudita

El delantero de la selección de México, Julián Quiñones, cerró el torneo como navaja de barbero al despacharse con un hat trick en el 5-1 sobre el Ittihad FC que le puso la cereza al pastel al título de goleo de la Saudi Pro League con 33 goles, pero que no pudo ayudar a la coronación de su escuadra.

Quiñones le puso el cerrojazo a un tremendo año que espera darle la cosecha que tanto espera con la convocatoria al Mundial 2026, que iniciará el próximo 11 de junio contra Sudáfrica y donde se espera que el atacante forme parte del once titular como la última referencia en marzo pasado en el partido de preparación en Chicago contra Bélgica, donde tuvo su mejor desempeño con la playera nacional.

🚨QUIÑONES CAMPEÓN DE GOLEO🚨



Julián Quiñones la sigue rompiendo en Arabia Saudita y quedó Campeón de Goleo con 33 goles!!!



Hoy marcó un triplete.



La próxima semana reporta con la Selección Mexicana.



Tiene que ser titular en el Mundial!!! pic.twitter.com/yUgyohg0gH — Gibrán Araige (@GibranAraige) May 21, 2026

Quiñones se despachó con el triplete en la goleada 5-1 sobre el Ittihad FC, donde el delantero mexicano se hizo presente a los 33, 36 y 63 para colaborar en la victoria de su escuadra que no pudo luchar por el título y quedó debajo del Al Ahli, Al Hilal y Al Nassr.

Los otros dos goles del Al Qadisiya fueron anotados por Musab Al-Juwayr y Mohammed Aboulshamat para terminar a tambor batiente la temporada contra un adversario que culminó con 22 puntos debajo en la tabla, después de que los cuatro primeros de la clasificación se robaran la competencia de principio a fin.

El futbolista de 29 años fue la figura de su equipo Al-Qadsiah, que terminó en el cuarto lugar de la tabla general, por debajo de Al Ahli, Al Hilal y Al Nassr, equipo donde juega Cristiano Ronaldo y que en esta jornada 34 logró el campeonato de la competencia, algo que no lograba desde la campaña 2018-2019.

Fue el cuarto hat trick en la temporada para Julián Quiñones, además de cuatro dobletes. Solo no marcó en 13 de los 34 partidos del año futbolístico, tomando en cuenta que de esos 13, en 3 no vio minutos por lesión. El mexicano se impuso a Ivan Toney, futbolista que estuvo liderando la tabla de goleo casi todo el torneo.

#Fútbol2Day – 🇸🇦



Julián Quiñones 🇲🇽 terminó como campeón de goleo de la Liga Saudí, tras anotar triplete en la última fecha, donde Al-Qadsiah goleó 1-5 a Al-Ittihad.



Finalizó con 33 goles, uno más que Ivan Toney y 5 más que Cristiano Ronaldo. pic.twitter.com/ADl6sY7M2X — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) May 21, 2026

El naturalizado mexicano aparece en la lista de 55 jugadores que dio a conocer el técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, la semana pasada. De esa lista saldrán los 26 con los que el Tri encarará el Mundial de 2026.

Hace unos meses, Quiñones fue muy cuestionado por su bajo rendimiento en el Tricolor, pero Aguirre le encontró, al parecer, una posición llegando de atrás hacia el centro del área que fue muy importante para la generación de juego contra los belgas.

Así quedó la tabla de goleo

Después de 34 jornadas, así quedó la tabla de goleo final del torneo de la Saudi Pro League:

Julián Quiñones: 33 goles

Iván Toney: 32 goles

Cristiano Ronaldo: 28 goles

Roger Martínez: 23 goles

Triplete de Julián Quiñones hoy



Vía @somos_FOX pic.twitter.com/xOafJjkDEM — Fernando Quirarte (@F_Quirarte) May 21, 2026

Joao Félix: 20 goles

Joshua King: 20 goles

Yannick Carrasco: 18 goles

Karim Benzema: 7 goles

Seguir leyendo:

– Ramón Ramírez apuesta por Raúl Jiménez, Julián Quiñones y la “Hormiga” González para la delantera en el Mundial

– Julián Quiñones se quedaría en Arabia Saudita por un tiempo prolongado

– Julián Quiñones ya estaría en el radar de la Premier League











