Julián Quiñones ya estaría en el radar de la Premier League

Julián Quiñones es una de las grandes figuras del fútbol de Arabia Saudita. El exdelantero de las Águilas del América es el principal arma ofensiva del Al Qadsiah. El rendimiento de Quiñones no ha pasado desapercibido. El atacante de El Tri estaría en el radar de varios clubes de la Premier League.

Según informaciones de 365 Score, tres clubes de la Premier League de Inglaterra tendrían en su radar a Julián Quiñones. El reporte explica que el Al Qadsiah estaría dispuesto a salir de su futbolista a cambio de €20 millones de euros ($23.3 millones de dólares).

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3⃣ equipos de Inglaterra ya contactaron al Al-Qadsiah buscando el traspaso de Julián Quiñones (29) 🇲🇽🤯



El club árabe pediría MÁS DE 20 MILLONES de euros por la PANTERA en este mercado de verano 💸



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El reporte también detalla cuáles son las características que agradan de Quiñones en los clubes ingleses. De hecho, el delantero mexicano está por encima en la lista de deseos que otros jugadores como Ivan Toney, futbolista que no usaría un cupo de extracomunitario en Inglaterra.

“Los reportes de los visores ingleses destacan que su nivel físico y de definición actual está por encima del de figuras como Ivan Toney“, específica el portal 365 Score.

Julián Quiñones lidera la tabla de goleadores de la Saudi Pro League con 29 goles en 28 partidos disputados. El siguiente en la tabla es Ivan Toney con 27 anotaciones. El podio lo completa Cristiano Ronaldo, del Al Nassr, con 25 goles en la temporada.

Julián Quiñones en Arabia Saudita

En esta temporada Julián Quiñones mantiene sus buenos registros goleadores de la campaña pasada. El exdelantero de las Águilas del América ha disputado 32 partidos en la campaña (28 por la Saudi Pro League, 3 por la King’s Cup y 1 por la Saudi Super Cup). Quiñones ha convertido 33 goles y ha aportado 3 asistencias.

Según informaciones de Transfermarkt, Julián Quiñones mantiene un contrato vigente con el Al Qadsiah hasta junio de 2028. El valor de mercado, según el portal, ronda los $14 millones de dólares.

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