Julián Quiñones es uno de los delanteros mexicanos de mejor rendimiento en la actualidad. El futbolista del Al Qadsiah mantiene un gran registro goleador. Quiñones lidera la y tabla de goleo de la Saudí Pro League por encima de jugadores de la talla de Cristiano Ronaldo, Joao Félix, Karim Benzema y Mateo Retegui.

En el último duelo contra el Al Riyadth, Julián Quiñones marcó los 2 goles que maquilló el triunfo del equipo 0-4. El exjugador de las Águilas del América convirtió en el minuto 86 y en el 90+5. Esto lo ha situado en lo más alto de la tabla de goleo.

Julián Quiñones encima de las estrellas

En la temporada, solo en el torneo local, Julián Quiñones ha marcado 28 anotaciones y 2 asistencias. El delantero mexicano está en lo más alto de la tabla de goleo. Sus más cercanos perseguidores son Ivan Toney (Al Ahli-27 goles), Cristiano Ronaldo (Al Nassr-25 goles), Rober Martínez (Al Taawoun-20 goles), Joao Félix (Al Nassr-16 goles) y Karim Benzema (Al Hilal-16 goles).

En la temporada, Julián Quiñones ha tenido tres partidos con triplete (NEOM SC, Al Fayha y Al Okhood), cuatro partidos con doblete (Al Ittihad, Al Kholood, Al Ettifaq y Al Riyadh) y once compromisos con un gol.

Julián Quiñones ha sido muy influyente en los buenos resultados del club. El Al Qadsiah tiene muy buenos registros cuando Quiñones logra hacerse sentir en el marcador. Con el aporte del mexicano, el Al Qadsiah tiene 14 victorias, 3 empates y solo 1 derrota.

El exjugador de las Águilas del América tiene un contrato vigente con el Al Qadsiah hasta junio de 2028. Según informaciones de Transfermarkt, Quiñones tiene un valor de mercado que ronda los $14 millones de dólares.

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