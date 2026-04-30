Julián Quiñones marca doblete y es líder de goleo en Arabia Saudí, por encima de Cristiano Ronaldo

El delantero mexicano Julián Quiñones firmó una actuación decisiva al marcar un doblete que lo coloca nuevamente como líder de goleo en la Saudi Pro League, consolidando su gran momento en el futbol árabe.

Quiñones lidera la tabla de goleo en Arabia Saudita

Con sus dos anotaciones en la jornada 30, en el 0-4 contra el Al Riyadh, Julián Quiñones alcanzó los 28 goles en la temporada, superando a Ivan Toney, quien registra 27 tantos con el Al-Ahli.

El atacante del Al-Qasdiah fue titular y selló las últimas dos anotaciones de su equipo, al minuto 86 y al 90+5, en una victoria contundente que lo impulsa en la pelea por el campeonato de goleo.

Julian Quinones with a brace for Al Qadsiah today 🔥 pic.twitter.com/WVChMXqvFo — Roshn Saudi League (@SPL_EN) April 29, 2026

Ventaja sobre Cristiano Ronaldo y duelo clave en puerta

Además de superar a Toney, Julián Quiñones amplió su ventaja frente a Cristiano Ronaldo, quien suma 24 goles en la competencia.

El portugués tendrá actividad clave en los próximos días, en un duelo que podría apretar nuevamente la tabla de goleadores. Su equipo lidera el torneo con 77 puntos y una racha de 19 victorias consecutivas, lo que mantiene viva la competencia tanto en la clasificación general como en el goleo individual.

Números que respaldan su temporada

El rendimiento de Julián Quiñones ha sido constante desde su llegada al futbol saudí. El delantero acumula 67 colaboraciones de gol en 64 partidos, cifras que lo posicionan como uno de los atacantes más efectivos del campeonato.

Al-Qasdiah busca cerrar fuerte la temporada

A pesar del gran momento individual de su goleador, el Al-Qasdiah se encuentra en la cuarta posición de la Saudi Pro League y ha perdido ritmo en las últimas jornadas, con dos empates y una derrota en sus cuatro partidos más recientes.

Recta final rumbo al título de goleo

Con solo cuatro jornadas por disputarse, Julián Quiñones está cada vez más cerca de quedarse con el título de goleo. Su siguiente prueba será ante el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, en un duelo directo que puede definir la carrera por el liderato.

Quiñones apunta a la Selección Mexicana

El delantero también tiene en la mira la convocatoria de la Selección Mexicana, donde busca consolidarse bajo el mando de Javier Aguirre, luego de no haber sido titular de forma constante.

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