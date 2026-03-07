Julián Quiñones sigue presionando al “Vasco” Aguirre con un doblete con el Al Qadisiya

Julián Quiñones, delantero mexicano del Al Qadisiya de Arabia Saudita, sigue avivando la controversia para ser convocado en la lista final del Tricolor para el Mundial 2026 al anotar un doblete en el 1-4 sobre Al Kholood para reafirmarse como líder de goleo, superando al astro portugués Cristiano Ronaldo

Un resultado que demuestra el gran momento del artillero mexicano para llegar a 24 goles en la temporada de la Saudi Pro League y que lo mantiene en el liderato de goleo empatado con el británico Iván Toney del Al-Ahli Saudi F. C.

Es una locura lo de Julián Quiñones en Arabia, mete gol en todos los partidos y ya lleva 62 G+A en 59 partidos🇲🇽❤️



Estará en el Mundial y podría jugar de titular al lado de Raúl Jiménez, es un crack🔥



pic.twitter.com/YVk6MtDkFE — Roberto Haz (@tudimebeto) March 7, 2026

Ambos jugadores han mostrado sus cañones al grado de superar al astro portugués Cristiano Ronaldo, la gran figura del Al Nassr, que se encuentra actualmente lesionado de un estiramiento en el tendón de la corva y que lo ha alejado de la competencia de mejores anotadores al situarse tres goles debajo del mexicano y el inglés.

Los detalles del encuentro

Julián Quiñones apareció muy pronto en el encuentro para anotar su primer gol al minuto 2, cuando el mexicano pisó el área para rematar de primera intención un centro desde la banda izquierda que abrió el camino de la goleada de su escuadra.

Pero los locales respondieron muy pronto cuando Ramiro Enrique empató el partido al minuto 4, abriendo el terreno de la incertidumbre para el Al Qadisiya, que esperaba una respuesta más furibunda de los locales, pero pronto el italiano Mateo Retegui le devolvió el alma al cuerpo al equipo de Quiñones con el 1-2.

Las cosas terminaron de mejorar cuando el propio Quiñones aumentó el marcador con el 1-3 en el minuto 27 con un disparo cruzado dentro del área que terminó en el fondo de la red sin que los locales reaccionaran para un mejor panorama en el encuentro.

El marcador quedó sentenciado al minuto 74 con el segundo gol de Mateo Retegui, que puso el 1-4 definitivo para que el Al Qadisiya sume 57 puntos, lo que le permite mantenerse en el cuarto lugar de la tabla dentro de la liga de Arabia Saudita.

En el aspecto individual, Quiñones tiene un panorama holgado con cinco goles en los últimos cuatro juegos, que le permitió llegar a 24 goles, superando por cuatro anotaciones los cuatro del campeonato anterior en la Saudi Pro League.

¡DOBLETE DE JULIÁN QUIÑONES! 🦅



LLEGA A 63 G+A EN 59 PARTIDOS EN 🇸🇦

Y YA EMPATÓ A IVÁN TONEY EN EL LIDERATO DE GOLEO ⚽️



pic.twitter.com/qP4sYh4alO — Club América Out Of Context (@OutOfContextAme) March 7, 2026

Este tipo de actuaciones ha generado una controversia en el panorama de la selección de México en virtud de que Javier Aguirre no ha tomado en cuenta a Quiñones en la última convocatoria contra Uruguay y Paraguay por una lesión, por lo cual se espera que sea convocado en la próxima convocatoria oficial de la FIFA del 28 al 31 de marzo contra Portugal y Bélgica, por lo cual se verá la hora de la verdad si es llamado por Aguirre para acabar con las suspicacias.

