Julián Quiñones le mete presión a Javier Aguirre

La selección mexicana tendrá un difícil reto en el Mundial de 2026. El conjunto mexicano tiene el deber de competir en la Copa del Mundo que disputará en su casa. Javier Aguirre tiene la responsabilidad de armar la mejor convocatoria posible para que México pueda afrontar este reto. En la delantera Julián Quiñones alza su mano para disputar su primer Mundial con los colores de El tri.

Julián Quiñones milita en el Al Qadsiah de Arabia Saudita. El delantero mexicano es uno de los atacantes más destacados de todo el torneo. Quiñones tiene que competir para sumarse en una peleada lista al Mundial que comanda el atacante del Fulham, Raúl Jiménez.

“Yo creo que para todo jugador es importante comenzar un Mundial debutando. Para mí es muy importante, por eso vengo trabajando día a día para estar, por eso me mato en cada entrenamiento y partido, para estar en esa lista y poder representar a México como lo quise siempre”, dijo Quiñones en una entrevista con Fox Sports.

"ME MATO EN CADA ENTRENAMIENTO, PARA ESTAR EN EL MUNDIAL"🇲🇽⚽️



Julián Quiñones quiere estar el 11 de junio contra Sudáfrica. #LosEspecialistas pic.twitter.com/fxkyXIkcjH — FOX (@somos_FOX) March 16, 2026

Hasta ahora, Julián Quiñones ha disputado 18 partidos con la selección mexicana. El exdelantero de las Águilas del América ha aportado 2 goles y 2 asistencias para la causa mexicana. Quiñones ha disputado 3 torneos oficiales con El Tri: Nations League, Copa América de 2024 y la Copa Oro de 2025.

Ritmo demoledor en Arabia Saudita

Julián Quiñones ha disputado 27 partidos en esta temporada con el Al Qadsiah. El exdelantero de la Liga MX ha anotado 28 goles y ha aportado 2 asistencias para el club. Quiñones está a un gol de Ivan Toney, líder goleador del torneo; Cristiano Ronaldo completa el podio con 21 anotaciones.

“Yo creo que la motivación me la dan mis compañeros, eso es lo principal, por ende, llegan los goles. Si yo pongo una motivación a solo querer hacer goles y quedar campeón del goleador, creo que las cosas como equipo no funcionarían muy bien porque estaría pensando individualmente, por eso para mí siempre va a ser lo colectivo, por eso llegan los goles y llegan los resultados, es lo que realmente importa”, explicó.

Julián Quiñones está en Arabia Saudita desde julio de 2024. El exdelantero del América ya ha disputado 60 partidos con la camiseta del Al Qadsiah. Quiñones ha convertido 53 goles y ha concedido 10 asistencias en poco más de 5,200 minutos dentro del campo.

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