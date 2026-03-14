Tatiana Flores puede seguir los pasos de Marcelo y alejarse de México

Marcelo Flores, futbolista de los Tigres de la UANL, tiene grandes opciones de representar a la selección de Canadá. El conjunto canadiense ha tentado constantemente al “Chelo” al llevarlo a módulos de preparación. Flores pasó de ser una joven promesa de El Tri a convertirse en una opción viable de Canadá. Tatiana, hermana del delantero mexicano, podría seguir este mismo camino.

Tatiana Flores nació en Ontario, Canadá. Sin embargo, la delantera de 20 años también tiene nacionalidad mexicana por su padre. Flores tiene la opción de representar a ambas selecciones. A pesar de que ya ha defendido los colores mexicanos en categorías juveniles, Tatiana no le cierra las puertas a Canadá.

🇲🇽🔂🇨🇦 Se acabó la historia de Marcelo Flores con selección mexicana, esta mañana quedó listo su cambio de federación (OTS) y ahora sí listo para debutar con Canadá próximamente pic.twitter.com/oZq8vHdXYd — Yeudiel Pacheco (@yeudielpacheco) February 11, 2026

“Creo que jugar en una selección, cualquiera, es un orgullo, así, gigante, un sueño. Creo que con cualquier selección que me quede, va a ser un orgullo y estaría muy feliz”, dijo la joven futbolista en unas declaraciones recopiladas por Heraldo Deportes.

La delantera de 20 años busca asentarse en la Liga MX Femenil. Tatiana Flores milita en los Tigres Femenil desde enero de 2024. Hasta la fecha, flores ha sido usada como una pieza de recambio y explosividad. Hasta ahora, Flores lleva 5 campeonatos en el torneo mexicano. La joven delantera acumula 34 partidos con el conjunto felino.

Tatiana Flores llegó a México después de jugar en varias categorías juveniles de clubes europeos. Flores llegó a México con una gran experiencia a su espalda en las canteras del Chelsea, Real Oviedo y Atlético Madrid.

Tatiana Flores con El Tri

A pesar de que no tiene un sentido de pertenencia formado, Tatiana Flores ha jugado varios partidos en las categorías juveniles de la selección de México. La joven delantera de 20 años jugó un Premundial y un Mundial (2022), con la selección Sub-17 de El Tri.

¡NO DESCARTA JUGAR CON MÉXICO! 🇲🇽



🐯 La jugadora de Tigres Tatiana Flores no descartó jugar con México, ya que tiene doble nacionalidad (🇲🇽🇨🇦)



Aún no tiene un panorama sobre qué país le gustaría representar, lo único que sabe es que, ser llamada por cualquiera, sería un sueño. pic.twitter.com/wDDd4t8YJW — Residentes del Fútbol 🐳 (@residentefutbol) March 12, 2026

Tatiana Flores también jugó en la categoría Sub-20 con la selección mexicana. De igual forma, Flores jugó el campeonato femenino de Concacaf (2023) y el Mundial femenino (2024).

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