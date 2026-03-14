Richard Ledezma reafirma que se siente mexicano

Richard Ledezma es una de las figuras emergentes del fútbol mexicano. El lateral de 25 años ha sido una pieza utilizada por Javier Aguirre en la selección mexicana. Sin embargo, hay quienes critican el sentido de pertenencia de Ledezma con la camiseta de El Tri. El futbolista de las Chivas reafirmó que se siente mexicano.

El futbolista del Rebaño Sagrado nació en Phoenix, Arizona (2000), y se formó en la academia del Real Salt Lake. Desde muy joven Ledezma formó parte de las categorías juveniles de la selección de Estados Unidos. De hecho, Ledezma jugó un Mundial juvenil con la USMNT.

De hecho, Richard Ledezma llegó a debutar con la selección mayor de Estados Unidos. En un duelo desarrollado en noviembre de 2020, el joven lateral debutó en un amistoso contra Panamá. Pero luego su carrera se fue desviando hacia el lado mexicano.

“Como dije, es algo especial, es una historia especial que no mucha gente entenderá. Yo me siento mexicano y sé que soy mexicano. No importa lo que digan los demás, al final del día, sé que soy mexicano, gracias a mis padres y a mis abuelos, así que me siento mexicano y sé que soy mexicano”, dijo Ledezma para Chivas TV.

🔥 “I’m Mexican, no matter what other people say” 🇲🇽



Richy’s childhood, his Mexicali and Durango heritage and more 🫡



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En enero de este año, Richard Ledezma oficializó su cambio de federación. El lateral de las Chivas aplicó el “One-Time Switch”. Esto hizo que Ledezma pudiera representar al conjunto mexicano, pero ahora no podrá jugar nuevamente para Estados Unidos. El vínculo de Ledezma con México está en sus padres, ambos mexicanos.

Richard Ledezma en selecciones nacionales

El exfutbolista del PSV Eindhoven de Países Bajos, antes de decidir representar a México, tuvo un amplio recorrido con la USMNT. Richard Ledezma formó parte de módulos de concentración con las categorías juveniles Sub-19, Sub-20 y Sub-23.

El futbolista nacido en Arizona jugó 9 partidos oficiales en las inferiores de Estados Unidos, incluyendo el Mundial Sub-20 de 2019 (jugó 3 partidos y le marcó un gol a Francia).

De la mano de Javier Aguirre, Richard Ledezma ya acumula un par de partidos disputados con la selección mexicana. El lateral del Rebaño Sagrado vio acción en los duelos amistosos contra Panamá e Islandia. Contra el conjunto Europeo marcó su primer gol con la camiseta de El Tri.

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