Domènec Torrent entra en el radar de la Major League Soccer

Orlando City ha decidido cortar con un extenso proceso de había sido comandado por Óscar Pareja. El entrenador colombiano fue despedido de su cargo al inicio de la temporada en Estados Unidos. En busca de reemplazos, el Orlando City tendría en cuenta el nombre de Domènec Torrent.

Óscar Pareja asumió la dirección técnica del Orlando City desde diciembre de 2019. Desde entonces el estratega nacido en Medellín dirigió 241 partidos en el banquillo del club. Pareja dejó un balance de 110 victorias, 56 empates y 75 derrotas.

Bajo este contexto, Orlando City está en busca de un nuevo entrenador. Los reportes de RTI Esporte menciona que el principal candidato del conjunto estadounidense es el brasileño Filipe Luís. Pero en carpeta también está Domènec Torrent.

“La directiva busca reunirse con Filipe Luís para presentarle el proyecto deportivo del club. Entre bastidores, el Orlando City también evalúa a Hernán Crespo , de 50 años, y a Domènec Torrent , de 63, ambos actualmente desempleados“, explica el portal brasileño.

Orlando City ha disputado 3 partidos en lo que va de la temporada 2026 de la Major League Soccer. “The Lions” han perdido sus tres encuentros: 1-2 contra New York Red Bulls; 2-4 contra el Inter Miami y 5-0 contra New York City. El conjunto de Orlando está en el último puesto de la Conferencia Este.

¿Cómo le fue a Domènec Torrent en México?

Domènec Torrent tuvo dos procesos en la Liga MX. El primero de ellos inició en mayo de 2024 y fue con el Atlético San Luis. Con el conjunto rojiblanco, Torrent dejó un balance de 17 victorias, 4 empates y 19 derrotas.

Su segundo proceso fue en el banquillo de Rayados de Monterrey. El conjunto regio es uno de los equipos más caros de todo el fútbol mexicano, pero los éxitos no llegaron de la mano del estratega español. Torrent dejó un balance de 17 victorias, 7 empates y 13 derrotas en 37 duelos disputados.

¡COMUNICADO DE MEDIANOCHE! RAYADOS CESÓ A DOMÈNEC TORRENT 🚨



Monterrey hizo oficial el cese de Domènec Torrent. El DT se va con marca de 16G-9E-13P y al equipo en 9° lugar, fuera de Liguilla directa. Nicolás Sánchez será interino. pic.twitter.com/YxZl8IFh7v — Residentes del Fútbol 🐳 (@residentefutbol) March 2, 2026

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