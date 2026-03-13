Martín Zúñiga asegura que el fútbol de Kosovo está por encima de la Liga de Expansión MX

Martín Zúñiga es un futbolista con una larga trayectoria en el fútbol mexicano. El delantero nacido en Tapachula pasó gran parte de su carrera en la Liga de Expansión MX. Sin embargo, en 2024 decidió marcharse al fútbol de Kosovo. Zúñiga asegura que encontró un mejor nivel.

El delantero de 32 años jugó en equipos importantes de México como las Águilas del América y Cruz Azul. Sin embargo, gran parte de su carrera la pasó en la Liga de Expansión MX. Zúñiga analizó otra de las desventajas de no contar con ascenso ni descensos en México: la ausencia de metas y objetivos de superación.

En enero de 2024 Martín Zúñiga tomó la decisión de dejar Tepatitlán para marcharse al Feronikeli 74 de Kosovo. En México no tendría la oportunidad de ascender y jugar en la primera división. Eso lo motivó a salir del torneo.

“Yo estaba en Expansión ahí, estaba en Tepa, y yo quería salir. Estar en expansión es un poco complicado, hoy en día, sin ascenso. Es complicado porque es tedioso porque es lo mismo. Tú tienes que destacar individualmente para conseguir algo”, dijo Zúñiga en una entrevista realizada por Récord.

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¿La Liga de Kosovo es mejor que la Expansión? Ojito a lo que confesó Martín Zúñiga.



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El exfutbolista de las Águilas considera que el fútbol de Kosovo está por encima del nivel de la Liga de Expansión MX. Esta fue su percepción de su primera experiencia en el Viejo Continente.

“Me llega esta oferta, antes había estado un amigo que con él toco base y me dice: ¿Ven’. Si eres campeón, tienes boleto para previas de Champions. Deportivamente está por encima de Expansión, pero lejos. Priorizando eso, dije, bueno va“, agregó.

Martín Zúñiga en Kosovo

Según informaciones de Transfermarkt, Martín Zúñiga no tuvo números tan destacados en Feronikeli 74. El delantero mexicano solo participó en 3 partidos de la Superliga e Kosovës. Zúñiga solo disputó 92 minutos en aquel torneo. “Es un país difícil, pero era una experiencia que quería probar y estando en expansión, creo que perdía poco“, agregó.

En agosto de 2025 tomó la decisión de jugar para México FC, un club que compite en las divisiones regionales de la Comunidad de Madrid (Tercera Federación). Luego regresó a Correcaminos de la Liga de Expansión MX y actualmente es agente libre.

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