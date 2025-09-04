Clubes de la Liga de Expansión celebraron el regreso del ascenso y descenso en México

Los seis equipos de la Liga de Expansión del futbol mexicano que presentaron una apelación ante el Tribunal Arbitral Deportivo (TAS, por sus siglas en francés) celebraron este jueves 4 de septiembre el regreso del ascenso y descenso para la temporada 2026-2027.

“La reactivación de este modelo representa nuevas oportunidades no solo para los clubes, sino también para jugadores, cuerpos técnicos, aficiones, patrocinadores y para el crecimiento integral de nuestro deporte”, explicaron los equipos de la Liga de Expansión MX en un comunicado, luego de la publicación del TAS.

La respuesta del Club Atlético Morelia, Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, Mineros de Zacatecas, Cancún FC, Club Atlético La Paz y Venados FC se dio después de la resolución, en la que el TAS rechazó la apelación de estos cuadros para la reactivación inmediata de la promoción y relegación en México.

“Reafirmamos nuestra disposición total a trabajar de manera coordinada con la Federación Mexicana de Futbol (FMF) en la construcción de competiciones sólidas, transparentes y sostenibles, que fortalezcan el desarrollo colectivo de la industria del futbol nacional”, añadieron los equipos.

Antes, en la resolución, el TAS negó la reinstauración del ascenso y descenso desde esta campaña, la 2025-2026, y le dio la razón a la FMF, que suspendió este sistema por seis cursos, a partir de la 2019-2020, en la pandemia de la COVID-19.

Por este revés, los conjuntos del circuito de Expansión MX, la segunda categoría de futbol azteca, asumirán los costos económicos de la FMF en el proceso ante el TAS.

Ahora le corresponderá a la FMF diseñar las reglas para que, en la 2026-2027, se pueda reactivar el ascenso y descenso.

*Con información de EFE.

