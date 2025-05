León se queja de que la FMF y la Liga MX lo abandonaron

Jesús Martínez Murguía, presidente del León FC, se mostró molesto y desilusionado por la actitud que mostraron los dirigentes de la Federación Mexicana de Fútbol y de la Liga MX frente a la exclusión que sufrieron por parte de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) del Mundial de Clubes.

El dirigente leonés fue enfático al establecer que se sintieron abandonados en este problema que afectó los intereses de uno de los afiliados de estos organismos del fútbol en México y en donde esperaban una defensa en bloque en la entrevista que dio para la cadena Tubi que transmite sus juegos de local.

LOS DEJARON SOLOS 🦁🚨



Jesús Martínez habló, en entrevista con Tubi, del papel de la Liga MX y la FMF repecto a la exclusión del León del Mundial de Clubes. También mencionó que hay algunos equipos que sí los apoyaron y que buscan “cambiar las malas decisiones” del futbol… pic.twitter.com/p1TxUy63ck — MedioTiempo (@mediotiempo) May 10, 2025

“Es claro que quedamos abandonados, tanto por nuestra liga como por nuestra federación. Lo que puedo decir es que la Concacaf fue alguien que nos defendió a muerte y eso se agradece, también hay dos o tres equipos que salieron públicamente a defendernos, pero al final nos hemos sentido solos, pero no nos importa, porque siempre hemos trabajado con la fe de enaltecer a este club y todo lo que se ha hecho alrededor”.

Grupo Pachuca levantará voz en la junta de dueños

Martínez Murguía también comentó que este tema del abandono que sintieron en la defensa de su lugar en el Mundial de Clubes ganado en la cancha y que se los arrebataron con argumentos poco claros avalados en la multipropiedad, pero violentando el derecho internacional al imponer la retroactividad de una norma, por lo cual en la próxima junta de dueños el Grupo Pachuca levantará la voz.

“El abandono es de la mayoría, pero hay equipos importantes respaldando decisiones, a lo mejor no lo podemos hacer tan público, pero hay que buscar lo mejor para las instituciones. Creo que se van a tocar 2 o 3 temas importantes que posteriormente se darán a conocer y estoy seguro de que mi padre hablará de este tema en unos días. También tiene que decir la verdad porque ha sido señalado y eso es algo que me duele mucho, porque él no ha dado más que apoyo a este club y a su grupo”, expuso el dirigente visiblemente molesto.

Comparto un segmento de la entrevista que transmitirá TUBI para toda nuestra afición previo al partido de esta noche.

Vamos con todo, siempre de frente con ustedes. pic.twitter.com/riaSKDuzt2 — Jesus Martinez M. (@jmartinez_leon) May 9, 2025

Inclusive de lo poco que adelantó respecto a los temas de la próxima asamblea del 27 de mayo, destacó que su padre tiene especial interés en hacerse escuchar y que inclusive podría mencionar muchas cosas en los días previos a esta reunión: “Creo que será muy sano que hable y diga con claridad lo que pasó con el León”.

La gran duda: ¿Por qué el León y no el Pachuca?

El directivo también dijo que uno de los grandes cuestionamientos que se ha hecho la afición mexicana es porque eligieron al León y no al Pachuca para excluirlo de la justa mundialista, tomando en cuenta que fue el León el primer equipo en conseguir el boleto al magno evento y también de que ambos emanan del mismo ente gerencial como es Grupo Pachuca.

Comparto un segmento de la entrevista que transmitirá TUBI para toda nuestra afición previo al partido de esta noche.

Vamos con todo, siempre de frente con ustedes. pic.twitter.com/riaSKDuzt2 — Jesus Martinez M. (@jmartinez_leon) May 9, 2025

“Es un punto importante y quiero ser directo con nuestra afición, siempre hemos sido personas que dicen las cosas como son. Nosotros le preguntamos a la FIFA por qué dejar fuera al León, veo que circulan muchísimas teorías que no son correctas y quiero dejar claro, sobre todo, al grupo al que pertenecemos, porque ya llevamos 15 años dentro de esta gran institución, tratando de crecer en todos los sentidos.

En este tema agregó que: “Le preguntamos a FIFA por qué dejar fuera a León y no a Pachuca, y estamos cerca de tener esa respuesta porque en este momento no la tenemos. También quiero dejar claro que ni mi padre ni yo tomaríamos una decisión de dejar fuera a uno o a otro. Hemos sido muy enfáticos en cuestionarle a la FIFA por qué nos han dejado fuera, al ser el primero (de los dos) en calificar y estamos esperando esta información para hacerla pública para que nuestra afición sepa lo que está sucediendo”.

FIFA revisó con lupa la documentación de Grupo Pachuca

El heredero del presidente de Grupo Pachuca también reveló que la FIFA los sometió a un escrutinio exagerado para tratar de encontrar inconsistencias que avalaran su decisión de excluirlos del Mundial de Clubes bajo el argumento de la multipropiedad, pero que le demostraron que no obstante pertenecer al Grupo Pachuca que administra a los Tuzos, Esmeraldas, Real Oviedo y Everton, los Esmeraldas se administran independientemente, por lo cual desconocen el criterio para dejarlos fuera.

“Somos el único equipo al que le pidieron esos papeles. Yo no sé por qué a otros equipos que también tenían cierto conflicto de interés no les pidieron todas las cosas que el público no se imagina. Nosotros no hemos mentido en ningún sentido, hemos demostrado que somos una identidad y club que se maneja independiente a lo que es Pachuca, Oviedo o Everton y nunca mintiendo sobre quién es el dueño.

“Al final, mi padre es el dueño de este grupo y nosotros hemos mandado todas las pruebas que nos han solicitado. Desafortunadamente, se tomó esta decisión de sacar un reglamento posterior a algo que ganas dentro de la cancha y nos ha dolido bastante. Todos los documentos que hemos entregado han sido con la certeza de que el club se maneja de manera independiente a todos los demás”, concluyó.

Seguir leyendo:

– De protegido a enemigo: la pelea Faitelson vs. José Ramón captura la atención del público mexicano

– Cruz Azul tuvo para golear, pero se conformó con el 3-2 sobre el León con diez hombres

– La Comisión de Árbitros no escarmentó con el chileno Osses y apuesta por el argentino Elizondo