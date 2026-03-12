Gignac vuelve a sonreír, ¿cuánto tiempo tenía sin marcar el francés?

André-Pierre Gignac es uno de los extranjeros que mejor ha rendido en la Liga MX. El delantero francés dejó su huella en la Liga MX con los Tigres de la UANL. Pero la etapa final de su carrera ha sido marcada por las lesiones y la poca cantidad de goles convertidos. Pero contra Rayados de Monterrey fue el héroe y acabó con una extensa sequía goleadora.

Cuando parecía que el Clásico Regio iba a terminar con una triste igualdad 0-0, André-Pierre Gignac se llevó todos los reflectores. El delantero francés ingresó al minuto 80 de partido para reemplazar a Rodrigo Aguirre. El atacante de 40 años realizó una gran definición cruzada de pierna derecha que acabó con la igualdad en el Estadio Universitario.

Esta anotación significó tres puntos para los Tigres de la UANL y el fin de una sequía goleadora del “Bomboro”. El conjunto felino se mete en puestos de clasificación gracias al gol del delantero francés.

“Todos lo queremos mucho. Creo que es el máximo anotador de los clásicos. Fue de película: ver cómo todos van a abrazarlo y levantarlo es una imagen muy buena para nosotros y para nuestra gente”, dijo Guido Pizarro, entrenador de Tigres, tras el partido.

Gignac pone fin a su sequía

André-Pierre Gignac cortó una racha de 133 días sin convertir gol. La última vez que el delantero francés probó las mieles del gol fue el 25 de octubre de 2025 en un partido contra los Xolos de Tijuana. En aquel duelo los felinos ganaron 2-0. El primer gol de esta victoria fue convertido por Gignac.

Con el gol contra Rayados de Monterrey, André-Pierre Gignac llegó a 190 goles con el conjunto mexicano. Además, el exjugador del Marsella se afianza en el liderato como el máximo goleador de los Clásicos Regiomontanos con 15 anotaciones.

