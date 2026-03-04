André Jardine tiene un sueño por cumplir fuera de México

André Jardine llegó al fútbol mexicano en febrero de 2022 y desde entonces se atornilló como uno de los mejores estrategas de la Liga MX. El estratega brasileño sigue al mando de las Águilas del América bajo un exitoso proceso. Pero el sueño de Jardiné está fuera de México.

El reconocido estratega brasileño ya dejó su huella en el fútbol mexicano. En el banquillo de las Águilas del América conquistó un tricampeonato y ha alcanzado la cima de un torneo tan exigente como el mexicano. Pero el sueño de Jardine está en Europa. El fútbol español es el objetivo del entrenador sudamericano.

“Es algo que me motiva, es un sueño que tengo y algo que voy a trabajar mucho para hacer realidad sin prisa. Yo fui un profesional que en mi inicio, que fue con el futsal, tenía la selección española como una referencia en el futsal. Después que fui al fútbol de campo, justamente en el momento donde surge el Barcelona de Guardiola, la selección española de Vicente del Bosque”, explicó Jardine en una entrevista para ESPN.

André Jardine considera que un paso importante en su carrera sería dejar la Liga MX para comenzar una aventura en España. Jardine tuvo un caso similar entre sus dirigidos: Álvaro Fidalgo dejó las Águilas para jugar en el Real Betis.

“Yo siempre fui un amante del fútbol español. Me encanta la liga, acompaño siempre con mucho cariño y mucha atención. Y bien, tengo ganas de, al salir de México, un próximo paso, por qué no satisfacer este objetivo que tengo, estas ganas de conocer La Liga“, agregó.

Su huella en México

André Jardine tuvo una primera etapa en la Liga MX con el Atlético San Luis. El estratega amazónico dirigió 54 partidos en el club en los que pudo obtener 19 victorias, 13 empates y 22 derrotas.

Pero su paso más exitoso es en el América. Con los azulcremas ha dirigido 145 partidos y mantiene un balance de 79 victorias, 35 empates y 31 victorias. Jardine ha levantado el Apertura 2023, Clausura 2024, Campeón de Campeones 2023-24, Supercopa de la Liga MX 2024, Campeones Cup 2024 y Apertura 2024.

“La liga mexicana también es fantástica, es muy buena, pero la vida es hecha de sueños y bien, yo ya realicé algunos. Dirigir en España es uno de estos que tengo y vamos a ver si consigo transformar en realidad en un futuro“, concluyó.

