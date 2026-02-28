Érick Sánchez considera que el futbolista mexicano es subestimado

Érick Sánchez retomará su actividad con las Águilas del América después de jugar con la selección mexicana ante Islandia. El Tri tuvo una categórica victoria por 4-0 con jugadores del torneo local. El “Chiquito” considera que los futbolistas mexicanos podrían jugar en cualquier liga de Europa, pero son menospreciados.

Después de pasarle por encima a Islandia quedó demostrado en la Liga MX hay jugadores de muy buen nivel. Sin embargo, cada vez es más difícil que el futbolista mexicano de el salto a Europa. Una de las razones puede estar en las altas pretensiones económicas de los clubes mexicanos. Pero Sánchez fue más allá al considerar que en el Viejo Continente no le dan el valor que se merece el jugador mexicano.

“Estoy seguro que si cualquiera de los mexicanos que estamos ahora en selección, no fuera de aquí, estuviera vendido en Europa por la cantidad que sea. No sé cuál sea el motivo, pero el que seamos mexicanos, la gente en Europa piensa que no lo valemos y están equivocados porque hay una calidad impresionante en todos los equipos y podrían jugar en cualquier lugar”, dijo Sánchez en unas declaraciones difundidas por Heraldo Deportes.

Un ejemplo de ello es el caso de Armando González. El delantero de las Chivas de Guadalajara fue el campeón de goleo del Apertura 2025 y va con el mismo ritmo en el Clausura 2026. A la “Hormiga” solo le alcanzó para tener una jugosa oferta de Rusia. Un caso muy similar al de Luis Chávez, mejor futbolista del Mundial de Qatar 2022, pero que se fue al Dynamo de Kiev.

Antonio Mohamed alzó su voz

Hace unos días atrás el “Turco” habló sobre este factor. Antonio Mohamed utilizó como ejemplo a su futbolista Marcel Ruiz. El estratega argentino considera que si Ruiz tuviese otra nacionalidad, ya estaría en un equipo europeo.

“Si Marcel Ruiz hubiera nacido en otro país, estuviera en un equipo importante de Europa, esa es mi opinión de cómo juega al fútbol, tiene controles de lujo, corre todo el partido, aparece en un área, en la otra, no para de correr los 90 minutos”, dijo Mohamed.

A Marcel Ruiz solo le ha alcanzado para generar interés en varios clubes de Brasil y un equipo de la segunda división del fútbol de Inglaterra. El pasaporte le ha pesado al mediocampista del Toluca y, según Érick Sánchez, es un mal que afecta los sueños de las estrellas mexicanas de la Liga MX.

